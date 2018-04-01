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Несколько фрагментов отвалилось от балкона доходного дома начала XX века на Чистопрудном бульваре
1 апреля 2018 г. | Время публикации 15:10
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
От балкона доходного дома 1908 года постройки на Чистопрудном бульваре отвалилось несколько фрагментов. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Центрального административного округа.

"В воскресенье днем в районе дома 14 по Чистопрудному бульвару отошло несколько фрагментов балкона седьмого этажа жилого здания. Пострадавших нет, информация о повреждении припаркованного рядом со зданием автомобиля не подтвердилась. Дом 1908 года постройки находится в обслуживании частной УК "Дом Мастер". На данный момент место огорожено, причины произошедшего выясняются, проводятся охранные мероприятия", - сказала собеседница агентства.

Доходный дом церкви Троицы на Грязех является объектом культурного наследия регионального значения. Кирпичный доходный дом строился в 1908-1909 годах для рядом расположенной церкви Троицы Живоначальной на Грязех. Главным украшением дома является пояс из терракотовых барельефов на третьем и четвертом этажах, на которых изображены сказочные звери, птицы и растения.
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