Несколько фрагментов отвалилось от балкона доходного дома начала XX века на Чистопрудном бульваре Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"В воскресенье днем в районе дома 14 по Чистопрудному бульвару отошло несколько фрагментов балкона седьмого этажа жилого здания. Пострадавших нет, информация о повреждении припаркованного рядом со зданием автомобиля не подтвердилась. Дом 1908 года постройки находится в обслуживании частной УК "Дом Мастер". На данный момент место огорожено, причины произошедшего выясняются, проводятся охранные мероприятия", - сказала собеседница агентства.



Доходный дом церкви Троицы на Грязех является объектом культурного наследия регионального значения. Кирпичный доходный дом строился в 1908-1909 годах для рядом расположенной церкви Троицы Живоначальной на Грязех. Главным украшением дома является пояс из терракотовых барельефов на третьем и четвертом этажах, на которых изображены сказочные звери, птицы и растения. От балкона доходного дома 1908 года постройки на Чистопрудном бульваре отвалилось несколько фрагментов. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Центрального административного округа."В воскресенье днем в районе дома 14 по Чистопрудному бульвару отошло несколько фрагментов балкона седьмого этажа жилого здания. Пострадавших нет, информация о повреждении припаркованного рядом со зданием автомобиля не подтвердилась. Дом 1908 года постройки находится в обслуживании частной УК "Дом Мастер". На данный момент место огорожено, причины произошедшего выясняются, проводятся охранные мероприятия", - сказала собеседница агентства.Доходный дом церкви Троицы на Грязех является объектом культурного наследия регионального значения. Кирпичный доходный дом строился в 1908-1909 годах для рядом расположенной церкви Троицы Живоначальной на Грязех. Главным украшением дома является пояс из терракотовых барельефов на третьем и четвертом этажах, на которых изображены сказочные звери, птицы и растения.



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