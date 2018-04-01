Автоматическую станцию, замеряющую воздух каждые 20 минут, установят в Волоколамском районе

Еще одну станцию, замеряющую показатели атмосферного воздуха, установят в Волоколамском районе 2 апреля. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, новая станция будет делать замеры каждые 20 минут.
"Место установки пока не определено. Активисты просили делать больше замеров в низинах. Сейчас дислокация пересматривается и в соответствии с пожеланиями активистов будет установлена", - добавил представитель пресс-службы. Информация со станции будет передаваться в центр управления кризисными ситуациями МЧС и в администрацию района. Данные замеров будут размещаться на сайте местной администрации и в СМИ.
Ранее в Волоколамске состоялся согласованный митинг
противников полигона "Ядрово", на который пришли около четырех тысяч человек. Жители района выступают против открытия второго полигона и мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода, а также призывают обращаться в медицинские учреждения и фиксировать признаки отравления сероводородом. А 14 апреля по всему Подмосковью состоятся протестные акции против мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов.