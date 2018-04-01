Автоматическую станцию, замеряющую воздух каждые 20 минут, установят в Волоколамском районе

1 апреля 2018 г. Митинг против свалки "Ядрово" прошел в Волоколамске

Согласованный с властями митинг, участники которого требуют закрытия полигона "Ядрово", прошел у здания администрации района. Задержаны четверо активистов партии "Другая Россия", также ранее был задержан организатор митинга.