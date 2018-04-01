NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
апреля
pda
Поиск
Архив

Автоматическую станцию, замеряющую воздух каждые 20 минут, установят в Волоколамском районе
1 апреля 2018 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Экология  
 
Официальный сайт Правительства и Губернатора Московской области
Еще одну станцию, замеряющую показатели атмосферного воздуха, установят в Волоколамском районе 2 апреля. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, новая станция будет делать замеры каждые 20 минут.

"Место установки пока не определено. Активисты просили делать больше замеров в низинах. Сейчас дислокация пересматривается и в соответствии с пожеланиями активистов будет установлена", - добавил представитель пресс-службы. Информация со станции будет передаваться в центр управления кризисными ситуациями МЧС и в администрацию района. Данные замеров будут размещаться на сайте местной администрации и в СМИ.

Ранее в Волоколамске состоялся согласованный митинг противников полигона "Ядрово", на который пришли около четырех тысяч человек. Жители района выступают против открытия второго полигона и мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода, а также призывают обращаться в медицинские учреждения и фиксировать признаки отравления сероводородом. А 14 апреля по всему Подмосковью состоятся протестные акции против мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Митинг против свалки "Ядрово" прошел в Волоколамске
1 апреля 2018 г.
Митинг против свалки "Ядрово" прошел в Волоколамске
Согласованный с властями митинг, участники которого требуют закрытия полигона "Ядрово", прошел у здания администрации района. Задержаны четверо активистов партии "Другая Россия", также ранее был задержан организатор митинга.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.04.2018   16:24
2
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 1 апреля 2018 г. // Последняя новость 16:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>