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Москвичей возмутили "уродливые пятна" на отремонтированном вестибюле станции "Баррикадная"
1 апреля 2018 г. | Время публикации 17:05
Рубрики: Метрополитен  
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пользователи соцсети Facebook обратили внимание на некачественный ремонт вестибюля станции московского метро "Баррикадная", из-за чего конструкция покрылась "уродливыми пятнами". Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества CozyMoscow.

"Вы только посмотрите, что сделали ремонтники с прекрасным вестибюлем "Баррикадной"! И когда дождь и когда сухо - она вся в уродливых пятнах!" - отмечается на странице. На фото видно, что облицовка вестибюля имеет неоднородный цвет - от светло-коричневого до темно-коричневого: судя по комментариям к посту, такая ситуация сохраняется с прошлого года, когда были закончены ремонтные работы. РИАМО обратилось за комментариями в пресс-службы Московского метрополитена и столичного департамент культурного наследия, однако ответов пока не поступило.

О некачественности работ в метро сообщается регулярно. Так, в 2016 году выяснилось, что в ходе работ уникальную отделку заменяют на дешевые материалы. Строители ликвидировали чехословацкую керамику на станции "Пражская" и греческий мрамор на станции "Чкаловская", а с потолка вестибюля станции "Новые Черемушки" регулярно льется вода. А коричнево-белая плитка, уложенная в шахматном порядке на станции "Царицыно", никак не сочетается с панно из флорентийской мозаики и облицовкой на тему советской науки и техники. А после того, как пассажиры обратили внимание на пилоны станции метро "Красные ворота", которые покрасили красной краской, выяснилось, что отделка станции просто разваливается из-за отсутствия гидроизоляции.
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