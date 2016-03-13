Москвичей возмутили "уродливые пятна" на отремонтированном вестибюле станции "Баррикадная"

Пользователи соцсети Facebook обратили внимание на некачественный ремонт вестибюля станции московского метро "Баррикадная", из-за чего конструкция покрылась "уродливыми пятнами". Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества
CozyMoscow.
"Вы только посмотрите, что сделали ремонтники с прекрасным вестибюлем "Баррикадной"! И когда дождь и когда сухо - она вся в уродливых пятнах!" - отмечается на странице. На фото видно, что облицовка вестибюля имеет неоднородный цвет - от светло-коричневого до темно-коричневого: судя по комментариям к посту, такая ситуация сохраняется с прошлого года, когда были закончены ремонтные работы. РИАМО
обратилось за комментариями в пресс-службы Московского метрополитена и столичного департамент культурного наследия, однако ответов пока не поступило.
О некачественности работ в метро сообщается регулярно. Так, в 2016 году выяснилось, что в ходе работ уникальную отделку заменяют на дешевые материалы
. Строители ликвидировали чехословацкую керамику на станции "Пражская" и греческий мрамор на станции "Чкаловская", а с потолка вестибюля станции "Новые Черемушки" регулярно льется вода. А коричнево-белая плитка, уложенная в шахматном порядке на станции "Царицыно", никак не сочетается с панно из флорентийской мозаики и облицовкой на тему советской науки и техники. А после того, как пассажиры обратили внимание на пилоны станции метро "Красные ворота", которые покрасили красной краской, выяснилось, что отделка станции просто разваливается
из-за отсутствия гидроизоляции.