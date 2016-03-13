Москвичей возмутили "уродливые пятна" на отремонтированном вестибюле станции "Баррикадная"

15 декабря 2017 г. Мрамор на станции метро "Красные ворота" пришлось замазать красной краской из-за протечек

Пассажиры метро обратили внимание на то, что пилоны на станции метро "Красные ворота" покрасили красной краской. Как выяснилось, сделать это пришлось вынужденно - отделка станции разваливается из-за отсутствия гидроизоляции.