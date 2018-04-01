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Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе
1 апреля 2018 г. | Время публикации 14:30
Рубрики: Погода  
 
Роман Вильфанд | © РИА Новости / Владимир Трефилов
По-настоящему апрельское тепло приходит в московский регион в конце следующей рабочей недели, ожидается яркое солнце и до плюс 15-16 градусов. Об этом заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели", - сказал Вильфанд. По его словам, в понедельник днем столбики термометров покажут в Москве и на юге Подмосковья плюс 10 -плюс 11 градусов. Во вторник и среду температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, причем ночные температуры едва опустятся до нуля.

К среде, по словам метеоролога, атмосферное давление начнет расти, и на небе будет проглядывать яркое весеннее солнце. При этом к Москве начнут перемещаться теплые воздушные массы со Средиземного моря и Малой Азии. В четверг и в пятницу днем ожидается потепление до максимальных 12-16 градусов тепла, причем в пятницу в некоторых южных регионах Подмосковья термометры покажут до плюс 17 градусов. Ночные температуры останутся относительно низкими: в четверг минимум составит около нуля, в пятницу - в диапазоне от одного до трех градусов тепла.

Тем не менее, снег быстро таять не будет. Как отметил глава Гидрометцентра, сейчас в среднем в Москве и области высота сугробов составляет около 37-39 сантиметров. Большая часть этого снега выпала в феврале, и этот свежий белый снег слишком хорошо отражает солнечные лучи. К быстрому таянию обычно приводят интенсивные теплые дожди.

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