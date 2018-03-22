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Митинг против свалки "Ядрово" прошел в Волоколамске
1 апреля 2018 г. | Время публикации 13:42 | Последние изменения 15:27
Рубрики: Общество  
 
YouTube / Нейромир-ТВ
Согласованный с властями митинг, участники которого требуют закрытия местного полигона бытовых отходов "Ядрово", начался в подмосковном Волоколамске. Он проходит на площади у администрации района, передает ТАСС.

В толпе видно транспаранты: "Нет - второму телу полигона", "Защитите наших детей от массового отравления", "Требуем выдать путевки в санатории", "Воробьева на вилы". Люди скандируют "Закрыть свалку". Пришедшим на митинг раздавали шарики "Волоколамск задыхается. Нет - свалке "Ядрово". Периметр площади охраняет полиция, установлены рамки металлоискателей и металлические ограждения. Онлайн-трансляция мероприятия велась в Facebook-аккаунте "Рупор Москвы".



Как сообщает портал mbk.sobchakprotivvseh.ru, на митинг пришли около четырех тысяч человек. Жители района подписывают резолюцию митинга с требованием закрыть полигон "Ядрово". Они выступают против открытия второго полигона и мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода, а также призывают обращаться в медицинские учреждения и фиксировать признаки отравления сероводородом. Также сообщается, что после окончания митинга состоится автопробег на Москву. А 14 апреля по всему Подмосковью состоятся протестные акции против мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов.

В числе других требований митингующих — отставка главы Подмосковья Андрея Воробьева, открытие конкурса на избрание главы Волоколамского района и избрание на его должность местного жителя. Одна из выступивших предложила переселить губернатора Подмосковья и других чиновников на земли свалки, а другой - "закопать по горло владельца свалки, чтобы он принимал грязевые ванны".

На митинге выступил мэр Волоколамска Петр Лазарев, поддержав желание жителей выражать свою гражданскую позицию в рамках легальных акций. Отметим, что ранее мэр подмосковного Волоколамска отказался от предложенной ему должности заместителя главы Волоколамского района из патриотических чувств к городу. "Я считаю, что я должен быть с горожанами. Моя должность меня вполне устраивает. Я считаю, что, перейдя на другую должность, даже более значимую, я предам горожан, которые меня избирали", - сказал он.

Ранее сообщалось, что и. о. главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев предложил Лазареву повышение на фоне разворачивающейся вокруг "Ядрово" ситуации и после отставки предыдущего главы муниципалитета Евгения Гаврилова. Позднее в социальных сетях появилась информация, что мэр отказался.

Между тем полицией был задержан один из организаторов митинга Артем Любимов. Как передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на слова адвоката Дениса Кунаева, Любимова задержали, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. На заправке к нему подъехали трое машин, одна из которых - полицейская, двое других были без опознавательных знаков. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой находился активист, после чего доставили его в Истринский отдел полиции. Там на Любимова составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции) и задержали его на 48 часов. Вскоре плакаты с надписью "Свободу Артему Любимову" появились и на самом митинге.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали четверых московских активистов незарегистрированной "Другой России", прибывших на митинг. "Только что задержаны нацболы, приехавшие из Москвы на митинг в Волоколамск, чтобы поддержать людей, требующих закрыть полигон "Ядрово". Активистов "Другой России" встретили полицейские на платформе и проводили в автобус. Задержаны Глумов Влад, Аксель Михаил, Галяшкин Михаил, Шалина Ольга", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе партии. Задержанных везут в ОВД по городскому округу Волоколамск.

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов с требованием закрытия свалки. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови детей версию не подтвердили.

Власти предприняли комплекс мер для решения вопроса со свалкой. Так, старая часть полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. Там возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту часть свалки предстоит полностью рекультивировать и благоустроить.

До 15 июня с неприятным запахом с полигона власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают "Ядрово" реагентом, нейтрализующим дурно пахнущий газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены - на резервный день.
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