Построенный 6 лет назад детсад в Раменках внезапно стал аварийным после открытия станции метро Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



Детсад открылся весной 2011 года, пишет автор поста Марина Пурим. Станция метро заработала в марте 2017 года. Летом в детсаду делали косметический ремонт, а в августе его внепланово проверял Роспотребнадзор и нарушений не выявил. Однако на днях директор сада Марат Сяфуков объявил родителям на собрании, что здание уже два месяца как находится в аварийном состоянии и 1 декабря закрывается.



Сяфуков пояснил, что детей все это время не выселяли несмотря на потенциальную опасность, ожидая технического заключения комиссии. "Мне как руководителю предписано перевести детей, но без заключения ТЗК я этого делать не стал, меня бы без этого технического заключения никто не понял, но я каждый день переживаю и каждый день молюсь, чтобы ничего не случилось с вашими детьми и моими сотрудниками", - проводятся в сообщении слова директора сада.



Замдиректора Дмитрий Стадник сообщил родителям, что здание "поплыло" в октябре из-за близости рек Сетуни и Раменки, появились трещины. По его словам, во время полноценной проверки здания есть вероятность обрушения несущих конструкций, поэтому дети больше не могут там находиться. Родители, для которых закрытие сада стало полной неожиданностью, направили официальные письма в департамент образования Москвы, прокуратуру и мэру Сергею Собянину.



В комментариях к посту пользователи предположили, что история может закончиться сносом детсада и строительством на его месте торгового центра рядом с метро. "Это первая мысль, которая пришла в голову, - соглашается автор поста. - Слишком классная земля в двух шагах от метро. Если можно легко раскидать целый сад по другим садам (и эти дети там каким-то образом поместятся), то зачем им еще один сад? Через год после ремонта сделают из него как минимум частный".



Детсады в столице уже закрывались ранее по похожему сценарию. В 2014 году родители



Руководство не смогло показать документы, подтверждающие критическое состояние сада, но выяснилось, что комиссия признала его аварийным еще в 2011 году. Родителей это привело в недоумение: либо дети три года подвергались опасности, что можно расценивать минимум как преступную халатность, либо здание кому-то срочно понадобилось. Москвичи обращались в мэрию, прокуратуру, Мосгордуму и другие инстанции, но детсад, вопреки обещаниям, так и не открылся после ремонта. Жители района Раменки, чьи дети ходят в детский сад номер 818 на Винницкой улице, внезапно узнали, что учреждение экстренно закрывается на капитальный ремонт, а детей распределят по другим садикам. Родителям объяснили, что здание, открывшееся только шесть лет назад, признано аварийным из-за строительства станции метро "Раменки". Об этом сообщается в группе района в Facebook Детсад открылся весной 2011 года, пишет автор поста Марина Пурим. Станция метро заработала в марте 2017 года. Летом в детсаду делали косметический ремонт, а в августе его внепланово проверял Роспотребнадзор и нарушений не выявил. Однако на днях директор сада Марат Сяфуков объявил родителям на собрании, что здание уже два месяца как находится в аварийном состоянии и 1 декабря закрывается.Сяфуков пояснил, что детей все это время не выселяли несмотря на потенциальную опасность, ожидая технического заключения комиссии. "Мне как руководителю предписано перевести детей, но без заключения ТЗК я этого делать не стал, меня бы без этого технического заключения никто не понял, но я каждый день переживаю и каждый день молюсь, чтобы ничего не случилось с вашими детьми и моими сотрудниками", - проводятся в сообщении слова директора сада.Замдиректора Дмитрий Стадник сообщил родителям, что здание "поплыло" в октябре из-за близости рек Сетуни и Раменки, появились трещины. По его словам, во время полноценной проверки здания есть вероятность обрушения несущих конструкций, поэтому дети больше не могут там находиться. Родители, для которых закрытие сада стало полной неожиданностью, направили официальные письма в департамент образования Москвы, прокуратуру и мэру Сергею Собянину.В комментариях к посту пользователи предположили, что история может закончиться сносом детсада и строительством на его месте торгового центра рядом с метро. "Это первая мысль, которая пришла в голову, - соглашается автор поста. - Слишком классная земля в двух шагах от метро. Если можно легко раскидать целый сад по другим садам (и эти дети там каким-то образом поместятся), то зачем им еще один сад? Через год после ремонта сделают из него как минимум частный".Детсады в столице уже закрывались ранее по похожему сценарию. В 2014 году родители пытались отстоять детский сад с логопедическими группами номер 521 "Умка" на Зоологической улице, 10. Как и в Раменках, родителям объявили об экстренном закрытии здания в связи с его аварийностью за два дня.Руководство не смогло показать документы, подтверждающие критическое состояние сада, но выяснилось, что комиссия признала его аварийным еще в 2011 году. Родителей это привело в недоумение: либо дети три года подвергались опасности, что можно расценивать минимум как преступную халатность, либо здание кому-то срочно понадобилось. Москвичи обращались в мэрию, прокуратуру, Мосгордуму и другие инстанции, но детсад, вопреки обещаниям, так и не открылся после ремонта.



Предыдущая статья | Следующая статья

