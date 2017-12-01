Столичных автомобилистов просят отказаться от поездок из-за жеребьевки ЧМ-2018 и снегопада Рубрики: Автотранспорт

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"В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей планируются ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города, а также на магистралях, ведущих в аэропорты", - сообщается на



Кроме того, в первый день зимы ожидается снегопад и метель, в столице объявлен желтый уровень опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в числе других неблагоприятных явлений ожидаются гололед, налипание снега и снежные заносы. Температура воздуха днем перейдет через ноль и повысится до плюс 2 градусов. Порывы юго-восточного ветра местами могут достигать 15-20 метров в секунду, передает Центр организации дорожного движения просит водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в центр Москвы из-за финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие пройдет 1 декабря в Кремле, туда прибудут официальные делегации первых лиц государств."В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей планируются ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города, а также на магистралях, ведущих в аэропорты", - сообщается на сайте ЦОДД . На Моховой улице движение транспорта будет ограничено от выставочного зала "Манеж" до дома 11, корпус 11.Кроме того, в первый день зимы ожидается снегопад и метель, в столице объявлен желтый уровень опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в числе других неблагоприятных явлений ожидаются гололед, налипание снега и снежные заносы. Температура воздуха днем перейдет через ноль и повысится до плюс 2 градусов. Порывы юго-восточного ветра местами могут достигать 15-20 метров в секунду, передает "Интерфакс" . По данным Росгидромета 1 декабря в Москве может выпасть почти 20 процентов месячной нормы осадков.



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