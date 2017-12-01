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Столичных автомобилистов просят отказаться от поездок из-за жеребьевки ЧМ-2018 и снегопада
1 декабря 2017 г. | Время публикации 10:40 | Последние изменения 12:48
Рубрики: Автотранспорт  
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Центр организации дорожного движения просит водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в центр Москвы из-за финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие пройдет 1 декабря в Кремле, туда прибудут официальные делегации первых лиц государств.

"В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей планируются ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города, а также на магистралях, ведущих в аэропорты", - сообщается на сайте ЦОДД. На Моховой улице движение транспорта будет ограничено от выставочного зала "Манеж" до дома 11, корпус 11.

Кроме того, в первый день зимы ожидается снегопад и метель, в столице объявлен желтый уровень опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в числе других неблагоприятных явлений ожидаются гололед, налипание снега и снежные заносы. Температура воздуха днем перейдет через ноль и повысится до плюс 2 градусов. Порывы юго-восточного ветра местами могут достигать 15-20 метров в секунду, передает "Интерфакс". По данным Росгидромета 1 декабря в Москве может выпасть почти 20 процентов месячной нормы осадков.
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Пятница, 1 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:57
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