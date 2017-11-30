NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
декабря
pda
Поиск
Архив

Власти отчитались о восстановлении улицы в Гольяново, поврежденной из-за аварии на теплотрассе
1 декабря 2017 г. | Время публикации 18:57 | Последние изменения 19:14
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Агентство городских новостей "Москва"
На улице Иркутская в столичном районе Гольяново, где ранее на этой неделе произошла крупная авария на теплотрассе, завершились работы по восстановлению участка тротуара и проезжей части. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

"Специалисты выполнили комплекс необходимых земельных работ, заменили поврежденный участок теплотрассы, заасфальтировали территорию", - заявили агентству в пресс-службе предприятия.

Напомним, авария произошла 29 ноября в 18:44. Согласно официальным данным, в 20:05 теплоснабжение потребителей было организовано по резервной схеме. В полночь поврежденный участок магистральной тепловой сети локализовали. В 00:50 произведен перевод тепловой нагрузки части потребителей с ТЭЦ-23 на ТЭЦ-22. В 01:10 началось постепенное восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04:00 гидравлический и температурный режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа были обеспечены по постоянной схеме.

В четыре утра ремонтные бригады начали земляные работы по устранению причин утечки теплоносителя. Полностью последствия разрыва тепломагистрали удалось ликвидировать только на следующий вечер. Впрочем, жители Гольяново и после заявлений властей о подаче тепла в квартирах утверждали, что перебои с отоплением и горячей водой продолжаются. Сообщения поступали от жителей домов на Щелковском шоссе, Уральской и Сахалинской улицах.

Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков назвал работу городских служб четкой и слаженной, а также заявил, что не считает разрыв тепломагистрали аварией. Он пояснил, что аварией принято считать ситуацию, когда теплоснабжение отсутствует более четырех часов. От также обвинил людей, пострадавших в результате инцидента, в неосторожности.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Собянина сравнили с "плохоньким новостным агентством" из-за молчания по поводу аварии на теплотрассе в Гольяново
30 ноября 2017 г.
Собянина сравнили с "плохоньким новостным агентством" из-за молчания по поводу аварии на теплотрассе в Гольяново
Подчиненные мэра Москвы утверждают, что он лично контролировал ситуацию и руководил восстановительными работами. Сам Собянин об этом ничего не говорил и не писал в соцсетях, а свежий пост в личном блоге посвятил бюджету.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.12.2017   19:12
7
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 1 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:57
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>