Власти отчитались о восстановлении улицы в Гольяново, поврежденной из-за аварии на теплотрассе

На улице Иркутская в столичном районе Гольяново, где ранее на этой неделе произошла крупная авария на теплотрассе, завершились работы по восстановлению участка тротуара и проезжей части. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
"Специалисты выполнили комплекс необходимых земельных работ, заменили поврежденный участок теплотрассы, заасфальтировали территорию", - заявили агентству в пресс-службе предприятия.
Напомним, авария произошла 29 ноября в 18:44. Согласно официальным данным, в 20:05 теплоснабжение потребителей было организовано по резервной схеме. В полночь поврежденный участок магистральной тепловой сети локализовали. В 00:50 произведен перевод тепловой нагрузки части потребителей с ТЭЦ-23 на ТЭЦ-22. В 01:10 началось постепенное восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04:00 гидравлический и температурный режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа были обеспечены по постоянной схеме.
В четыре утра ремонтные бригады начали земляные работы по устранению причин утечки теплоносителя. Полностью последствия разрыва тепломагистрали удалось ликвидировать только на следующий вечер. Впрочем, жители Гольяново и после заявлений властей о подаче тепла в квартирах утверждали, что перебои с отоплением и горячей водой продолжаются. Сообщения поступали от жителей домов на Щелковском шоссе, Уральской и Сахалинской улицах.
Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков назвал работу городских служб четкой и слаженной, а также заявил, что не считает разрыв тепломагистрали аварией. Он пояснил, что аварией принято считать ситуацию, когда теплоснабжение отсутствует более четырех часов. От также обвинил
людей, пострадавших в результате инцидента, в неосторожности.