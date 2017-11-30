Власти отчитались о восстановлении улицы в Гольяново, поврежденной из-за аварии на теплотрассе Рубрики: Городская инфраструктура

Агентство городских новостей "Москва"



"Специалисты выполнили комплекс необходимых земельных работ, заменили поврежденный участок теплотрассы, заасфальтировали территорию", - заявили агентству в пресс-службе предприятия.



Напомним, авария произошла 29 ноября в 18:44. Согласно официальным данным, в 20:05 теплоснабжение потребителей было организовано по резервной схеме. В полночь поврежденный участок магистральной тепловой сети локализовали. В 00:50 произведен перевод тепловой нагрузки части потребителей с ТЭЦ-23 на ТЭЦ-22. В 01:10 началось постепенное восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04:00 гидравлический и температурный режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа были обеспечены по постоянной схеме.



В четыре утра ремонтные бригады начали земляные работы по устранению причин утечки теплоносителя. Полностью последствия разрыва тепломагистрали удалось ликвидировать только на следующий вечер. Впрочем, жители Гольяново и после заявлений властей о подаче тепла в квартирах утверждали, что перебои с отоплением и горячей водой продолжаются. Сообщения поступали от жителей домов на Щелковском шоссе, Уральской и Сахалинской улицах.



Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков назвал работу городских служб четкой и слаженной, а также заявил, что не считает разрыв тепломагистрали аварией. Он пояснил, что аварией принято считать ситуацию, когда теплоснабжение отсутствует более четырех часов. От также На улице Иркутская в столичном районе Гольяново, где ранее на этой неделе произошла крупная авария на теплотрассе, завершились работы по восстановлению участка тротуара и проезжей части. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК)."Специалисты выполнили комплекс необходимых земельных работ, заменили поврежденный участок теплотрассы, заасфальтировали территорию", - заявили агентству в пресс-службе предприятия.Напомним, авария произошла 29 ноября в 18:44. Согласно официальным данным, в 20:05 теплоснабжение потребителей было организовано по резервной схеме. В полночь поврежденный участок магистральной тепловой сети локализовали. В 00:50 произведен перевод тепловой нагрузки части потребителей с ТЭЦ-23 на ТЭЦ-22. В 01:10 началось постепенное восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04:00 гидравлический и температурный режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа были обеспечены по постоянной схеме.В четыре утра ремонтные бригады начали земляные работы по устранению причин утечки теплоносителя. Полностью последствия разрыва тепломагистрали удалось ликвидировать только на следующий вечер. Впрочем, жители Гольяново и после заявлений властей о подаче тепла в квартирах утверждали, что перебои с отоплением и горячей водой продолжаются. Сообщения поступали от жителей домов на Щелковском шоссе, Уральской и Сахалинской улицах.Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков назвал работу городских служб четкой и слаженной, а также заявил, что не считает разрыв тепломагистрали аварией. Он пояснил, что аварией принято считать ситуацию, когда теплоснабжение отсутствует более четырех часов. От также обвинил людей, пострадавших в результате инцидента, в неосторожности.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 ноября 2017 г. Собянина сравнили с "плохоньким новостным агентством" из-за молчания по поводу аварии на теплотрассе в Гольяново

Подчиненные мэра Москвы утверждают, что он лично контролировал ситуацию и руководил восстановительными работами. Сам Собянин об этом ничего не говорил и не писал в соцсетях, а свежий пост в личном блоге посвятил бюджету.

