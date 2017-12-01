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Серьезные пробки ожидаются в Москве к вечеру из-за перекрытий и погоды
1 декабря 2017 г. | Время публикации 14:47 | Последние изменения 14:51
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
В центре Москвы начались ограничения и перекрытия в связи с жеребьевкой чемпионата мира по футболу 2018 года, которая проходит в Кремле. Затруднения на дорогах начали наблюдаться еще до начала основных ограничений, признали в Центре организации дорожного движения. Сервис "Яндекс.Пробки" прогнозирует 8-балльные пробки с 17:00.

До конца дня будет ограничено движение по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и набережной Тараса Шевченко, сообщили "Интерфаксу" в ЦОДД. За счет перераспределения потоков серьезные пробки ожидаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте или строить маршрут в объезд центра Москвы.

Кроме того, в столице идет снег с дождем, который вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал дополнительным "колоритом" к жеребьевке. "Очень символично, что именно такая погода во время жеребьевки, ведь Россия - северная, красивая, заснеженная страна", - сказал он "Интерфаксу". Между тем из-за сильного ветра в столичном регионе до 21:00 объявлено штормовое предупреждение.

Также действует желтый уровень опасности погоды. Помимо снегопада, во время которого может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков, местами ожидаются метель, налипание снега и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
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