Канализацию к скандальному дворцу водных видов спорта в Серебряном бору прокладывают через природный заказник

Расположенную в районе Хорошево-Мневники набережную Новикова-Прибоя, которая является частью особо-охраняемой природной территории "Парк Москворецкий", начали перекапывать для прокладки канализации к скандальному дворцу водных видов спорта "Динамо" в Серебряном бору, рассказал в своем блоге
градозащитник Иван Ежиков. По его словам, работы ведутся без каких-либо разрешительных документов.
"Они просто взяли и начали копать. Они взяли и отгородили ряд на дороге с одним рядом в каждую сторону, создав адскую пробку для выезжающих из микрорайона. У них нет государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Причем дело не в том, что они не стали проходить ГЭЭ, они ее не смогли пройти. На стройплощадке уже есть уничтоженные деревья. Вчера дерево еще есть, сегодня на его месте свалены доски", - заявил Ежиков.
Он также отметил, что бытовой городок рабочих должен располагаться на стройплощадке якобы водного комплекса, однако его устроили прямо во дворе ближайшего жилого дома. "Используют стоящей в парке туалет, мимо которого уже страшно ходить. Вместо бытовок - автодома, целый день тарахтит генератор, отопление - газовое. Жалобы поданы во все контролирующие органы, но стройка продолжается. Все как всегда в этом городе - бабло побеждает все и всех", - заключил градозащитник.
Напомним, история вокруг строительства дворца водных видов спорта "Динамо" в этом году обросла множеством скандальных подробностей. Так, летом этого года выяснилось, что застройщик продает на территории комплекса отстроенные виллы под видом "корпусов временного пребывания" общей площадью 30 тысяч квадратных метров. При этом площадь непосредственно спортивного корпуса составляет лишь девять тысяч квадратных метров, на которых расположены один крохотный бассейн и один спортивный зал.
Вскоре после этого из проекта в итоге исчез и бассейн
. Зато в переделанной документации оказались апартаменты для спортсменов и тренеров, куда включены сауна, 7 гардеробных и 7 санузлов, 6 спален, а также гостиная площадью 153 квадратных метра. Фактически под видом дворца водных видов спорта в Серебряном бору строят элитный поселок из вилл и резиденций.