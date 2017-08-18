Канализацию к скандальному дворцу водных видов спорта в Серебряном бору прокладывают через природный заказник

16 ноября 2017 г. Юрист не обнаружил бассейна в документах скандального дворца водных видов спорта в Серебряном Бору

Летняя проверка строительства привела к тому, что из планов дворца водных видов спорта исчез бассейн. Зато новый проект предусматривает апартаменты для спортсменов и тренеров, куда включены сауна, 7 гардеробных и 7 санузлов.