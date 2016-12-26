В столице задержали банду подставных пешеходов-вымогателей

В столичном районе Митино на месте преступления задержали подозреваемых в инсценировке ДТП, которые вымогали деньги у водителей, сообщает
ГУ МВД по Москве. Оперативники установили наблюдение за группой из пяти злоумышленников, передвигавшихся на двух машинах. Выбрав жертву, подозреваемые высадили на ближайшем переходе подельника, которому отводилась роль "сбитого" пешехода.
Мужчина сымитировал наезд, ударив по автомобилю жертвы обмотанной изолентой гайкой. Затем мошенник заявил водителю, что из-за него якобы разбил часы стоимостью 3 миллиона рублей. В это время вся группа была задержана. Подозреваемыми оказались пятеро приезжих из Воронежской и Белгородской областей от 27 до 48 лет.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество". Следствие считает, что задержанные причастны к серии вымогательств и просят пострадавших звонить по телефонам: (499) 194-11-85
, (495) 751-00-08
или 102 (с мобильных - 112).
Подобные случаи в столице не редкость, в качестве "разбитого" ценного имущества также используются различные гаджеты. Мошенники передвигаются на автомобилях не только ради удобства, но и для того, чтобы пускаться в погоню
за неуступчивыми водителями.
Автомобилистов также ловят на удочку "приличные" вымогатели
- хорошо одетые и на дорогих машинах. Они рассказывают о затруднениях и просят денег взаймы, причем суммы варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей - в зависимости от "нужд". Долг обещают перевести на карту или скинуть на телефон, но в итоге просто исчезают.