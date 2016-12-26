В столице задержали банду подставных пешеходов-вымогателей

14 февраля 2017 г. "Приличные" попрошайки на дорогих авто разводят водителей на денежную помощь

Жительница Москвы и ее друзья решили помочь владельцу "сломавшегося" Lexus, который попросил взаймы на эвакуацию, так как якобы забыл "дома на Рублевке" кошелек и телефон. Кстати подъехавшие гаишники помешали аферисту.