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В Москве из-за снегопада массово начались задержки рейсов в аэропортах
1 декабря 2017 г. | Время публикации 16:57
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Global Look Press
В результате обрушившегося на Москву снегопада в аэропортах города задержаны более трех десятков рейсов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиадиспетчерские службы столичной воздушной зоны. Впрочем, на запасные аэродромы самолеты пока уводить не спешат.

"Аэродромные службы в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" работают в усиленном режиме из-за обрушившегося на Москву снегопада. С постоянной периодичностью расчищаются взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны. Самолеты перед вылетом обрабатываются антиобледенительными реагентами", - рассказал собеседник агентства.

Несмотря на непогоду, аэропорты продолжают принимать и отправлять воздушные суда. При этом в "Шереметьево" по состоянию на 16:30 были задержаны 22 рейса, в "Домодедово" - девять, во "Внуково" - четыре. Кроме того, во "Внуково" и "Домодедово" отменены два и один рейса соответственно.

Как сообщалось ранее, к вечеру в Москве также ожидаются серьезные пробки. Это связано не только с непогодой, но и с ограничениями и перекрытиями из-за жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, которая проходит в Кремле. Сервис "Яндекс.Пробки" прогнозировал 8-балльные пробки с 17:00.
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