В Москве из-за снегопада массово начались задержки рейсов в аэропортах

1 декабря 2017 г. Серьезные пробки ожидаются в Москве к вечеру из-за перекрытий и погоды

Затруднения в столице начались еще до начала основных ограничений, затронувших весь центр города. До вечера ограничено движение по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату, пробки будут на Садовом кольце и ТТК.