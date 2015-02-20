Заммэра похвастался качеством московской плитки и бесстрашием перед погодными аномалиями

27 октября 2017 г. Зимой в столице опробуют новые технологии в коммунальной сфере

Зимой опробуют новую технологию борьбы с наледью, во время ледяного дождя улицы будут обрабатывать мелкогравийной крошкой, а снег будут убирать в течение трех дней. Кроме того, в столице появятся искусственные лыжни.