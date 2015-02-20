Заммэра похвастался качеством московской плитки и бесстрашием перед погодными аномалиями

Инженерные коммуникации, проложенные в Москве в рамках программы благоустройства "Моя улица", способны прослужить 50 лет. Об этом рассказал в интервью РИА "Новости"
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Еще до начала мероприятий по формированию новых общественных пространств мы заменили в тех местах, где они должны были появиться, коммуникации, проложили новые инженерные сети. Так что и сами коммуникации, и каналы, вырытые для них, в перспективе могут служить 50 лет", — рассказал он.
Заммэра также отметил, что благодаря программе теперь на центральных улицах города нет проводов, перетяжек и излишней рекламы. "Более того, сегодня, если случится нештатная ситуация, мы можем опустить вертолет посреди любой улицы и при необходимости оказать помощь больным в экстренной ситуации, чего раньше мы просто не могли позволить себе технически", - подчеркнул Бирюков.
Кроме того, он отметил, что тротуарная плитка, положенная в рамках благоустройства, будет служить в десять раз дольше асфальта, который нуждается в замене раз в шесть-семь лет. С другой стороны, блогеры не прекращают жаловаться на то, что плитку по-прежнему кладут с нарушениями
.
Коснувшись темы погодных аномалий, Бирюков заявил, что в настоящее время большинство их не представляют проблемы. "Мы имеем достаточное количество техники - примерно 22 тысячи единиц. Кроме того, в нашем распоряжении большое число вспомогательных технических средств, позволяющих справляться с любыми аварийными ситуациями. Например, на службе у московских коммунальщиков 2,5 тысячи генераторов на случай непредвиденных перебоев с электроэнергией. У нас есть и резервные котельные, которые могут принять при аварии на отопление целые кварталы", - пояснил он.
Столичные регламенты позволяют вывести достаточно большое количество снегоуборочной техники и средств малой механизации, чтобы очистить дороги и тротуары: "За прошедшие семь дней всего в Москве выпало 26 сантиметров снега, а общественный транспорт при этом движется по городу, не создавая дополнительных помех и пробок", - заявил заммэра. А проблема ледяных дождей решается при помощи контейнеров с мелкогравийной крошкой
, которые устанавливают в особо опасных местах массового скопления людей: сейчас в столице установлено почти 6 тысяч таких контейнеров.
Кроме того, заммэра заявил, что службе городского хозяйства практически удалось решить проблему выбоин на дорогах
: за семь лет количество обращений москвичей по этой теме сократилось примерно в десять раз. Сами выбоины стали меньше: если раньше на ремонт таких мест уходило 10-15 дней, то теперь трещины или разрушения асфальтового покрытия ликвидируются за двое суток.
Также заммэра заявил, что в ходе разработки стандарта благоустройства московских дворов в 2015 году также были разработаны стандарты для парков и приречных территорий, а также программы "Моя улица". "По сути дела, разработаны стандарты на создание всей территории города. И в рамках этих стандартов мы уже работаем над тем, как создавать комфортную городскую среду и одновременно экономить средства городского бюджета", - пояснил Бирюков. В рамках экономии была снижена стоимость работ при проектировании, а индивидуальные элементы благоустройства стали изготовлять на заводах, "что бережет не только время, но и материалы".