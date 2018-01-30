Начальника участка уволили за обрушение у метро "Улица 1905 года", которое в мэрии назвали "банальным, глупым случаем"

30 января 2018 г. Обвал подземного перехода возле метро "Улица 1905 года": минимум 5 человек пострадали

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб и медики. Спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, причиной инцидента, вероятно, мог быть снег, скопившийся на строительных лесах над подземным переходом.