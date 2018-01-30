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Начальника участка уволили за обрушение у метро "Улица 1905 года", которое в мэрии назвали "банальным, глупым случаем"
1 февраля 2018 г. | Время публикации 13:25
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва / Никеричев Андрей
Начальника участка, ответственного за ремонт перехода возле станции метро "Улица 1905 года", уволили после обрушения строительных конструкций 30 января. Об этом сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он назвал инцидент "банальным, глупым случаем", связанным с "нерадивостью младшего управленческого персонала", передает "Интерфакс".

Бирюков пояснил, что обрушившаяся конструкция из пленки и бруса - так называемый тепляк - была сооружена "в нарушение всех норм и правил". "Виноват во всем этом начальник участка, виноват технический персонал на уровне "Гормоста", - сказал заммэра. По его словам, "Гормост" поручено проверить после инцидента.

Напомним, в результате обрушения строительных конструкций пострадали пять человек, они были госпитализированы в Боткинскую больницу, институт имени Склифосовского и ГКБ N67. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков объяснил произошедшее тем, что на лесах скопилось много снега. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести служебное расследование.
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