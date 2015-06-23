Власти Москвы объявили о завершении провальной программы "Народный гараж"

Власти Москвы объявили о завершении строительства всех объектов программы "Народный гараж". Как сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Павел Батайкин, слова которого приводятся на портале столичного стройкомплекса
, за девять лет по этой программе возвели 167 объектов на 50 тысяч машино-мест. 19 тысяч дольщиков инвестировали свои средства в строительство 23 тысяч машино-мест.
Наибольшим спросом "Народные гаражи" пользуются в Восточном и Центральном округах, а больше всего объектов возведено в Юго-Восточном и Юго-Западном округах: 24 гаража на 9541 машину и 26 на 8686 машин соответственно. Работы вело государственное унитарное предприятие "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения". По завершении программы "Народный гараж" предприятие будет ликвидировано.
Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году, а в 2010 году началась продажа парковочных мест. С помощью этой программы столичные власти планировали решить проблему с дефицитом парковок, однако из-за низкого спроса
на машино-места в этих паркингах программа была свернута, многочисленные варианты альтернативы "народным гаражам" также не пользовались спросом
.
В мае 2016 года стало известно, что ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения Москвы" могут признать банкротом
. Выяснилось, что предприятие задолжало компаниям-кредиторам 300 миллионов рублей, а дольщикам - 3,5 тысячи машино-мест. Тем не менее в начале прошлого года власти заявили, что намерены выполнить все обязательства перед дольщиками.