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Власти Москвы объявили о завершении провальной программы "Народный гараж"
1 февраля 2018 г. | Время публикации 08:30 | Последние изменения 11:16
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы объявили о завершении строительства всех объектов программы "Народный гараж". Как сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Павел Батайкин, слова которого приводятся на портале столичного стройкомплекса, за девять лет по этой программе возвели 167 объектов на 50 тысяч машино-мест. 19 тысяч дольщиков инвестировали свои средства в строительство 23 тысяч машино-мест.

Наибольшим спросом "Народные гаражи" пользуются в Восточном и Центральном округах, а больше всего объектов возведено в Юго-Восточном и Юго-Западном округах: 24 гаража на 9541 машину и 26 на 8686 машин соответственно. Работы вело государственное унитарное предприятие "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения". По завершении программы "Народный гараж" предприятие будет ликвидировано.

Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году, а в 2010 году началась продажа парковочных мест. С помощью этой программы столичные власти планировали решить проблему с дефицитом парковок, однако из-за низкого спроса на машино-места в этих паркингах программа была свернута, многочисленные варианты альтернативы "народным гаражам" также не пользовались спросом.

В мае 2016 года стало известно, что ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения Москвы" могут признать банкротом. Выяснилось, что предприятие задолжало компаниям-кредиторам 300 миллионов рублей, а дольщикам - 3,5 тысячи машино-мест. Тем не менее в начале прошлого года власти заявили, что намерены выполнить все обязательства перед дольщиками.
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