Чиновники пообещали вернуть доступ к данным о загрязнении воздуха в середине февраля Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



"В день открытия сайта (ориентировочно вторая половина февраля 2018 года) Департамент природопользования проведет его презентацию для СМИ", - сказали в пресс-службе, заявив, что в "Гринпис" знали о планах правительства Москвы возобновить работу "Мосэкомониторинга" в ближайшее время. "Гринпис России" просто решил предпринять некий pr-ход, чтобы затем поставить себе в заслугу то, что произойдет и без их участия", - отметили в столичном департаменте.



Ранее активисты "Гринпис России" обратились к мэру столицы Сергею Собянину, напомнив о том, что департамент природопользования Москвы уже



Активисты раскритиковали формат информационных бюллетеней, которые сейчас рассылает "Мосэкомониторинг", заявив, что они не только отрывочны, но и подготовлены совершенно непрофессионально. Вместо подробных данных с 56 станций, которые были доступны на сайте "Мосэкомониторинга" и обновлялись каждый час, информация на сайте департамента появляется три раза в сутки и не дает представления об уровне загрязнения воздуха. Там указаны лишь концентрации 4 веществ "вблизи автотрасс" и 7 "на других территориях", причем в каком районе Москвы они расположены, неизвестно. Сайт "Мосэкомониторинга" может возобновить работу во второй половине февраля 2018 года после полугодовой модернизации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента природопользования."В день открытия сайта (ориентировочно вторая половина февраля 2018 года) Департамент природопользования проведет его презентацию для СМИ", - сказали в пресс-службе, заявив, что в "Гринпис" знали о планах правительства Москвы возобновить работу "Мосэкомониторинга" в ближайшее время. "Гринпис России" просто решил предпринять некий pr-ход, чтобы затем поставить себе в заслугу то, что произойдет и без их участия", - отметили в столичном департаменте.Ранее активисты "Гринпис России" обратились к мэру столицы Сергею Собянину, напомнив о том, что департамент природопользования Москвы уже больше четырех месяцев скрывает данные о загрязнении воздуха. На сайте ведомства указано, что подробную информацию о состоянии атмосферного воздуха можно получить, направив запрос в "Мосэкомониторинг" или департамент природопользования Москвы. Однако на запрос "Гринпис России" ведомство ответило, что "в условиях продолжающихся технологических работ по модернизации сайта отсутствует техническая возможность проверки корректности данных экологического мониторинга при их выгрузке на независимые бумажные и электронные носители".Активисты раскритиковали формат информационных бюллетеней, которые сейчас рассылает "Мосэкомониторинг", заявив, что они не только отрывочны, но и подготовлены совершенно непрофессионально. Вместо подробных данных с 56 станций, которые были доступны на сайте "Мосэкомониторинга" и обновлялись каждый час, информация на сайте департамента появляется три раза в сутки и не дает представления об уровне загрязнения воздуха. Там указаны лишь концентрации 4 веществ "вблизи автотрасс" и 7 "на других территориях", причем в каком районе Москвы они расположены, неизвестно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 января 2018 г. Гринпис призвал Собянина "не позориться" и вернуть доступ к данным о загрязнении воздуха

В департаменте природопользования утверждают, что информацию о состоянии воздуха можно получить по запросу, однако проверить корректность данных "при выгрузке на бумажные носители" невозможно. В Гринпис это сочли отговоркой.

