Пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена нашли во время раскопок на Остоженке

Московские археологи обнаружили мундирную пуговицу XVIII века с изображением мальтийского креста при раскопках на Остоженке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы
.
"Пуговицы с изображением мальтийского креста нашивались на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка во времена Павла I и его сына Александра I. Для московских археологов эта находка представляет собой особую ценность. Ведь мальтийские мундиры в России носили очень короткое время - с 1799-го по 1803 год. Затем они были упразднены", - приводятся на портале слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Работы велись с ноября по декабрь 2017 года, в ходе них были исследованы остатки различных сооружений XVII-XIX веков, в том числе элементы дренажного колодца XVII века, который позже стал использоваться как мусорная яма. "Фактически в этом месте долгое время собирался бытовой мусор, ненужные или сломанные предметы. Всего было обнаружено порядка 300 отдельных артефактов", - пояснил Емельянов.
Особого внимания, по его словам, заслуживают красные печные изразцы с изображениями двуглавых орлов и сцен взятия крепости, а также костяной ременный наконечник XVI-XVII веков, который предназначался для предохранения ремня от износа и удобства при продевании в пряжку. Большая часть находок будет передана в Музей Москвы.
Подобные находки в столице не редкость: так, в начале прошлого года при археологических работах в южной части парка "Зарядье" нашли медальон XVI века
, украшенный геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. в восточной части парка были найдены медные монеты XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона
, которую датируют серединой XVI века.
Участившимися случаями находок пользуются в том числе и мошенники
, которые покупают в столичных киосках китайские монеты-сувениры и пытаются перепродать их как якобы найденные на раскопках. Одного из таких мошенников задержал сотрудник Министерства культуры Москвы, отвечающий за борьбу с подобными явлениями.