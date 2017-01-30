Пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена нашли во время раскопок на Остоженке

16 августа 2017 г. Мошенники предлагают горожанам монеты, якобы найденные на раскопках по программе "Моя улица"

Мошенники выбирают обеспеченных горожан и предлагают им купить монеты, якобы найденные на раскопках, под предлогом сбора денег на билет. "Жертвами" становятся в том числе и сотрудники Министерства культуры.