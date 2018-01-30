

СК усомнился в компетентности прокуратуры из-за дела врача Мисюриной Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru Елена Мисюрина | Елена Мисюрина | Сайт ГКБ 52



Следователи напомнили, что по результатам проведенного расследования уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения было передано надзирающему прокурору. "Прокурор утвердил обвинительное заключение, при этом он ознакомился со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения. И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование", - подчеркнули в Следственном комитете.



В СК напомнили, что государственный обвинитель в суде также до последнего поддерживал позицию следствия. "И даже на этой стадии дело могло быть возвращено следователям, но прокурор поддерживал обвинение Мисюриной, попросив суд признать ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, с чем суд и согласился, огласив приговор, который многие сочли жестким", - добавили в ведомстве.



Как отметили в СК, только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прокуратура решила внести апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия.



"В заключение следует подчеркнуть, что Следственный комитет не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников. Закон дает нам не только право, но и накладывает обязанность в рамках уголовно-процессуального законодательства устанавливать все обстоятельства подобных человеческих трагедий", - говорится в сообщении.



Напомним, в жалобе прокуратуры указывалось, что выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. "Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной", - отметили в надзорном ведомстве.



Прокуратура также попросила судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.



О намерении разобраться в деле осужденного столичного врача-гематолога накануне объявили и в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ). "Мы проведем собственное расследование, изучим дело и представим собственное экспертное заключение", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Он отметил, что в Совет поступило обращение коллег-врачей Мисюриной, под которым стоит 681 подпись, с просьбой принять участие в судьбе врача с 20-летним стажем работы и отечественной медицины в целом.



"Такое развитие событий - уголовное преследование врача, может уже сегодня оставить многие тысячи тежелобольных пациентов без необходимой помощи. У врача должна быть возможность работать свободно и профессионально, работать без страха, которого на самом деле нет и не должно быть у профессионала, а есть только вера в медицину и желание спасать жизни", - подчеркнул Федотов. Следственный комитет России посчитал, что решение столичной прокуратуры обжаловать приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной , осужденной на два года колонии в связи со смертью пациента, ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня на сайте СК РФ.Следователи напомнили, что по результатам проведенного расследования уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения было передано надзирающему прокурору. "Прокурор утвердил обвинительное заключение, при этом он ознакомился со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения. И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование", - подчеркнули в Следственном комитете.В СК напомнили, что государственный обвинитель в суде также до последнего поддерживал позицию следствия. "И даже на этой стадии дело могло быть возвращено следователям, но прокурор поддерживал обвинение Мисюриной, попросив суд признать ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, с чем суд и согласился, огласив приговор, который многие сочли жестким", - добавили в ведомстве.Как отметили в СК, только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прокуратура решила внести апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия."В заключение следует подчеркнуть, что Следственный комитет не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников. Закон дает нам не только право, но и накладывает обязанность в рамках уголовно-процессуального законодательства устанавливать все обстоятельства подобных человеческих трагедий", - говорится в сообщении.Напомним, в жалобе прокуратуры указывалось, что выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. "Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной", - отметили в надзорном ведомстве.Прокуратура также попросила судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.О намерении разобраться в деле осужденного столичного врача-гематолога накануне объявили и в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ). "Мы проведем собственное расследование, изучим дело и представим собственное экспертное заключение", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Он отметил, что в Совет поступило обращение коллег-врачей Мисюриной, под которым стоит 681 подпись, с просьбой принять участие в судьбе врача с 20-летним стажем работы и отечественной медицины в целом."Такое развитие событий - уголовное преследование врача, может уже сегодня оставить многие тысячи тежелобольных пациентов без необходимой помощи. У врача должна быть возможность работать свободно и профессионально, работать без страха, которого на самом деле нет и не должно быть у профессионала, а есть только вера в медицину и желание спасать жизни", - подчеркнул Федотов.



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