Пенсионер пожаловался в ГИБДД на "письмо счастья" за скорость в 123 км/ч

Пенсионер из Москвы пытается отменить штраф в две тысячи рублей за превышение скорости, полученный на Новорязанском шоссе. Камера зафиксировала скорость 123 километра в час - почти вдвое больше, чем скорость, зафиксированная двумя спутниковыми системами слежения и салонным видеорегистратором. В ГИБДД, куда пожаловался гражданин, на инцидент не отреагировали. А в столичном регионе сменился подрядчик, ответственный за обслуживание всех подмосковных камер, сообщает "Коммерсант"
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Информация об ошибочном штрафе, который получил столичный житель Сергей Костенко, появилась на одном из форумов, посвященных системам фотовидеофиксации. Днем 28 января Костенко ехал в районе населенного пункта Никитское по Новорязанскому шоссе. Камера зафиксировала скорость движения в 123 километра в час при ограничении в 60 километров. Автомобилисту был выписан штраф в две тысячи рублей.
Сын Сергея Костенко Антон рассказал о том, что отец ездит по данному маршруту уже много лет. Камера типа "Автоураган ВСМ2" установлена в Никитском давно, ни одного штрафа до сих пор с нее не приходило. "Папа у меня пенсионер, 1951 года рождения — ну куда ему в населенном пункте 123 км/ч нестись? Это нонсенс", — говорит он.
Кроме того, в автомобиле установлено две системы спутникового слежения: по ним видно, что машина ехала не быстрее 72 километров в час на участке протяженностью около трех километров в зоне, где стоит камера. Видеорегистратор, установленный в салоне, показал на записи 69 километров в час. Таким образом, речь идет о завышении реальной скорости. Сергей Костенко уже обжаловал штраф через сайт УГИБДД по Московской области. в ГУ МВД по Московской области и компании "Технологии распознавания" ситуацию не комментируют.
По словам экспертов, штраф может быть не отменен даже в том случае, если автомобилист предоставит данные с трех альтернативных источников замера скорости: с точки зрения суда устройства, с помощью которых делались замеры, не являются официальными средствами измерения, в отличие от камер. К тому же допустимая погрешность наверняка заложена в документации, и суд не найдет оснований не доверять показаниям с комплекса, который прошел все метрологические тесты и поверку.
Между тем эксперт по системам фотовидеофиксации признает, что в суде автофиксацию до сих пор воспринимают как некий безошибочный процесс, а методики выявления и исключения ошибок видеокамер до сих пор не разработаны, как и доказательная база для вынесения постановлений. Документы комплекса, включая свидетельство о поверке, зачастую невозможно проверить, а водитель может предъявить в качестве доказательства своей невиновности только честное слово. Поэтому автомобилисты предпочитают заплатить штраф в размере 50%, нежели тратить время в судах.
Камера на Новорязанском шоссе, по данным которой был выписан штраф автомобилисту, была установлена в рамках соглашения с компанией "МВС Груп", которая должна была довести общее число камер в регионе до 1200, а также обслуживать их. Позднее ее обслуживание было возложено на компанию "Строй инвест проект", однако в начале нынешнего года соответствующий контракт был расторгнут по "взаимному согласию". Оперативный комментарий от подмосковных властей по поводу данной ситуации получить пока не удалось.
В начале августа прошлого года "Синие ведерки" сообщили о сотнях жалоб
со стороны автовладельцев по поводу штрафов, выписанных камерами типа "Автоураган". Анализ этих жалоб показал, что "ошибочные" штрафы чаще всего приходили с 15 камер в разных районах Москвы. Координатор движения Петр Шкуматов решил самостоятельно проверить честность оборудования. Оказалось, что система действительно способна ошибаться, но в Центре организации дорожного движения этому не верят
. Еще одна камера на Нижегородской улице "наказала" тысячи водителей за езду по несуществующей выделенной полосе
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