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Пенсионер пожаловался в ГИБДД на "письмо счастья" за скорость в 123 км/ч
1 февраля 2018 г. | Время публикации 15:50 | Последние изменения 17:35
Рубрики: Автотранспорт  
 
Фото NEWSru.com
Пенсионер из Москвы пытается отменить штраф в две тысячи рублей за превышение скорости, полученный на Новорязанском шоссе. Камера зафиксировала скорость 123 километра в час - почти вдвое больше, чем скорость, зафиксированная двумя спутниковыми системами слежения и салонным видеорегистратором. В ГИБДД, куда пожаловался гражданин, на инцидент не отреагировали. А в столичном регионе сменился подрядчик, ответственный за обслуживание всех подмосковных камер, сообщает "Коммерсант".

Информация об ошибочном штрафе, который получил столичный житель Сергей Костенко, появилась на одном из форумов, посвященных системам фотовидеофиксации. Днем 28 января Костенко ехал в районе населенного пункта Никитское по Новорязанскому шоссе. Камера зафиксировала скорость движения в 123 километра в час при ограничении в 60 километров. Автомобилисту был выписан штраф в две тысячи рублей.

Сын Сергея Костенко Антон рассказал о том, что отец ездит по данному маршруту уже много лет. Камера типа "Автоураган ВСМ2" установлена в Никитском давно, ни одного штрафа до сих пор с нее не приходило. "Папа у меня пенсионер, 1951 года рождения — ну куда ему в населенном пункте 123 км/ч нестись? Это нонсенс", — говорит он.

Кроме того, в автомобиле установлено две системы спутникового слежения: по ним видно, что машина ехала не быстрее 72 километров в час на участке протяженностью около трех километров в зоне, где стоит камера. Видеорегистратор, установленный в салоне, показал на записи 69 километров в час. Таким образом, речь идет о завышении реальной скорости. Сергей Костенко уже обжаловал штраф через сайт УГИБДД по Московской области. в ГУ МВД по Московской области и компании "Технологии распознавания" ситуацию не комментируют.

По словам экспертов, штраф может быть не отменен даже в том случае, если автомобилист предоставит данные с трех альтернативных источников замера скорости: с точки зрения суда устройства, с помощью которых делались замеры, не являются официальными средствами измерения, в отличие от камер. К тому же допустимая погрешность наверняка заложена в документации, и суд не найдет оснований не доверять показаниям с комплекса, который прошел все метрологические тесты и поверку.

Между тем эксперт по системам фотовидеофиксации признает, что в суде автофиксацию до сих пор воспринимают как некий безошибочный процесс, а методики выявления и исключения ошибок видеокамер до сих пор не разработаны, как и доказательная база для вынесения постановлений. Документы комплекса, включая свидетельство о поверке, зачастую невозможно проверить, а водитель может предъявить в качестве доказательства своей невиновности только честное слово. Поэтому автомобилисты предпочитают заплатить штраф в размере 50%, нежели тратить время в судах.

Камера на Новорязанском шоссе, по данным которой был выписан штраф автомобилисту, была установлена в рамках соглашения с компанией "МВС Груп", которая должна была довести общее число камер в регионе до 1200, а также обслуживать их. Позднее ее обслуживание было возложено на компанию "Строй инвест проект", однако в начале нынешнего года соответствующий контракт был расторгнут по "взаимному согласию". Оперативный комментарий от подмосковных властей по поводу данной ситуации получить пока не удалось.

В начале августа прошлого года "Синие ведерки" сообщили о сотнях жалоб со стороны автовладельцев по поводу штрафов, выписанных камерами типа "Автоураган". Анализ этих жалоб показал, что "ошибочные" штрафы чаще всего приходили с 15 камер в разных районах Москвы. Координатор движения Петр Шкуматов решил самостоятельно проверить честность оборудования. Оказалось, что система действительно способна ошибаться, но в Центре организации дорожного движения этому не верят. Еще одна камера на Нижегородской улице "наказала" тысячи водителей за езду по несуществующей выделенной полосе.
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