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Власти согласовали акцию в поддержку врача Мисюриной, но не в центре Москвы
1 февраля 2018 г. | Время публикации 19:16 | Последние изменения 19:28
Рубрики: Общество  
 
Елена Мисюрина | Сайт ГКБ 52
Власти Москвы согласовали акцию в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. Пикет пройдет 3 февраля с 14:00 до 16:00 в "гайд-парке" "Сокольников", сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Заявку подали общероссийское профсоюзное объединение "Конфедерация труда России" и профсоюз работников здравоохранения "Действие". Изначально организаторы планировали провести акцию на Пушкинской или на Суворовской площади с заявленной численностью до 700 человек, но мэрия предложила другой вариант.

"Мы предложили "Сокольники", и эту площадку организаторы приняли. Акция согласована", - сказала РБК пресс-секретарь департамента региональной безопасности Елена Романова. Заявленная численность участников не изменилась.

Напомним, 22 января Черемушкинский суд приговорил Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента в 2013 году. Мужчина скончался через несколько дней после того, как Мисюрина сделала ему трепанобиопсию. Следствие сочло, что врач допустила нарушения по время процедуры и проколола иглой кровеносный сосуд.

Медицинское сообщество бурно отреагировало на приговор коллеге. Врачи заявили, что никаких прямых улик и доказательств вины Мисюриной представлено не было, а пациент скончался не вследствие трепанобиопсии, а из-за осложнения онкологического заболевания. Медики устроили флешмоб, поменяв свои фотографии в соцсетях на фото осужденного гематолога с хештегом #ЯЕленаМисюрина. Также создан одноименный сайт, а петицию в поддержку врача подписали более 77 тысяч человек.

В департаменте здравоохранения приговор Мисюриной назвали "чудовищной ошибкой" и пообещали добиваться пересмотра дела. Озабоченность выразил и мэр Москвы, призвав рассматривать такие дела "максимально объективно и корректно". Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы попросила суд отменить приговор Мисюриной из-за допущенных в ходе следствия нарушений, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство.

Позиция Следственного комитета остается непреклонной. Там заявили, что вина врача доказана независимыми специалистами и результатами экспертиз, а комментарии противников приговора "не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом". После обжалования приговора прокуратурой СК усомнился в компетентности сотрудников надзорного ведомства. В Следственном комитете отметили, что прокурор утвердил обвинительное заключение, а в суде до последнего поддерживал позицию следствия.
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