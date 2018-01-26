Власти согласовали акцию в поддержку врача Мисюриной, но не в центре Москвы

Власти Москвы согласовали акцию в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. Пикет пройдет 3 февраля с 14:00 до 16:00 в "гайд-парке" "Сокольников", сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Заявку подали общероссийское профсоюзное объединение "Конфедерация труда России" и профсоюз работников здравоохранения "Действие". Изначально организаторы планировали провести акцию на Пушкинской или на Суворовской площади с заявленной численностью до 700 человек, но мэрия предложила другой вариант.
"Мы предложили "Сокольники", и эту площадку организаторы приняли. Акция согласована", - сказала РБК
пресс-секретарь департамента региональной безопасности Елена Романова. Заявленная численность участников не изменилась.
Напомним, 22 января Черемушкинский суд приговорил Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента в 2013 году. Мужчина скончался через несколько дней после того, как Мисюрина сделала ему трепанобиопсию. Следствие сочло, что врач допустила нарушения по время процедуры и проколола иглой кровеносный сосуд.
Медицинское сообщество бурно отреагировало
на приговор коллеге. Врачи заявили, что никаких прямых улик и доказательств вины Мисюриной представлено не было, а пациент скончался не вследствие трепанобиопсии, а из-за осложнения онкологического заболевания. Медики устроили флешмоб, поменяв свои фотографии в соцсетях на фото осужденного гематолога с хештегом #ЯЕленаМисюрина. Также создан одноименный сайт
, а петицию
в поддержку врача подписали более 77 тысяч человек.
В департаменте здравоохранения приговор Мисюриной назвали "чудовищной ошибкой"
и пообещали добиваться пересмотра дела. Озабоченность выразил и мэр Москвы, призвав рассматривать такие дела "максимально объективно и корректно". Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы попросила суд отменить приговор
Мисюриной из-за допущенных в ходе следствия нарушений, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство.
Позиция Следственного комитета остается непреклонной. Там заявили, что вина врача доказана
независимыми специалистами и результатами экспертиз, а комментарии противников приговора "не только нарушают элементарную этику
, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом". После обжалования приговора прокуратурой СК усомнился в компетентности
сотрудников надзорного ведомства. В Следственном комитете отметили, что прокурор утвердил обвинительное заключение, а в суде до последнего поддерживал позицию следствия.