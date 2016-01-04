Собянин допустил рост цен на парковку в Москве

На отдельных городских территориях, входящих в зону платных парковок, тарифы на стоянку могут быть повышены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда"
.
"Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%", - сказал он. В то же время Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы "никаких особых новшеств не будет", так как парковочное пространство в основном сформировано.
Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти не намерены
повышать стоимость резидентного разрешения и парковки в течение 2017-го и 2018 года. "Те тарифы, которые сегодня установлены, мы считаем оптимальными. Пока повышать их не планируем, дальше будем смотреть с учетом загрузки каждой улицы", - отметил он. В то же время планы такого рода в столичном правительстве регулярно "корректируются": сперва власти заявляли, что зона платной парковки не выйдет за пределы Бульварного кольца, однако в итоге она пришла даже в спальные районы
, где проблемы с парковками стояли не так остро, как в центре.