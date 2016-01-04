Собянин допустил рост цен на парковку в Москве

7 июля 2017 г. Мэрия обещает полтора года не повышать плату за городскую и резидентную парковку

Мэрия Москвы не планирует повышать стоимость резидентного парковочного разрешения в 2017-2018 годах. Это же касается и стоимости платных парковок: текущие тарифы власти называют "оптимальными".