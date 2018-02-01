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Поезд насмерть сбил женщину на станции метро "Пушкинская"
1 февраля 2018 г. | Время публикации 10:21 | Последние изменения 13:34
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Поезд сбил женщину на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, от полученных травм 57-летняя москвичка скончалась.

Инцидент произошел в 08:25: сообщалось, что пассажирка метро, находясь на платформе станции "Пушкинская" получила травму головы, несовместимую с жизнью. В ходе опроса свидетелей было установлено, что она, находясь за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе поездом.

На помощь пассажирке был вызван наряд скорой помощи, однако она скончалась до приезда медиков. По данному факту проводится проверка, изучаются записи с камер наблюдения. Информация об инциденте передана в прокуратуру на Московском метрополитене. В связи с произошедшим были незначительно увеличены интервалы движения поездов.

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Четверг, 1 февраля 2018 г. // Последняя новость 13:25
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