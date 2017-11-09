Оргкомитет ФИФА заявил о готовности Москвы к чемпионату мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) констатирует готовность Москвы к чемпионату мира 2018 года, заявил председатель оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной визиту комиссии ФИФА на столичный стадион "Спартак". Его слова приводит "Интерфакс"
.
"Работа вышла в финальную стадию, по готовности Москвы у ФИФА не было вопросов. Мы считаем, что Москва готова к приему гостей чемпионата мира. Благодарим руководство города за работу", - сказал Сорокин.
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что арены "Лужники" и "Спартак" готовы к первенству мира. "То же касается и других стадионов, во многом они готовы, по результатам тестовых матчей мы будем вносить изменения", - сказал он.
В свою очередь, глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявил, что процедуру сертификации перед чемпионатом прошли 1323 отеля, 86% всех отелей забронированы. В то же время на прошлой неделе было выявлено 12 отелей, которые увеличивали цены на проживание на время проведения чемпионата мира по футболу.
"Со всеми отелями была проведена работа, таких проблем больше нет. Цены этих отелей на время ЧМ приведены в соответствие", - сказал Гуляев, пояснив, что 18% забронировавших номера в отелях на этот период - граждане РФ. Среди иностранцев же пока больше всего туристов из Аргентины, Бразилии, Мексики и Ирана.
Между тем сами москвичи не вполне разделяют оптимизм чиновников. Так, в ноябре жителей Хамовников насторожил "пропускной режим"
, введенный в преддверии матча Россия-Аргентина на обновленном стадионе "Лужники". Аналогичный режим будет действовать и во время матчей ЧМ-2018. Сообщалось, что в день матча Россия-Аргентина, подъехать к домам рядом со стадионом можно будет только при наличии штампа в паспорте о местной регистрации или специального пропуска.
На следующий день в соцсетях появились десятки постов, авторы которых заявили о гигантской давке
в районе спорткомплекса: организаторы мероприятия решили пустить толпу в 80 тысяч человек по узкому коридору между кордонами полиции до ближайшей станции метро "Спортивная". В результате люди были вынуждены более часа провести на морозе, передвигаясь в "пингвиньей" толпе, а уже на подходе к подземке неожиданно выяснилось, что станция переполнена.
А глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин назвал чемпионат "оргией спортивного престижа"
. По его словам, подобные мероприятия вредят развитию массового спорта, так как отсасывают из бюджета гигантские деньги, львиная доля которых уходит на сверхдоходы подрядчиков и откаты чиновникам.