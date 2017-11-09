Оргкомитет ФИФА заявил о готовности Москвы к чемпионату мира по футболу

25 января 2018 г. "Оргии спортивного престижа": Митрохин рассказал, как стадионы в Москве массово застраивают и отдают под коммерцию

Несмотря на периодические заявления чиновников о доступности спорта в столице, площадок для массового спорта становится все меньше. Спорткомплексы активно разрушаются, приватизируются или отдаются под застройку.