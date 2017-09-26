Реабилитационный центр для детей-инвалидов на востоке Москвы попал в список площадок для застройки по реновации

Московские активисты добиваются исключения реабилитационного центра для детей-инвалидов из списка стартовых площадок, где планируется строить дома для волнового переселения по реновации. Центр "Солнечный круг" расположен на 16-й Парковой улице, владение 12 в Восточном округе столицы. Этот адрес входит в официальный перечень
стартовых площадок, опубликованный на сайте мэрии.
Слухи о том, что учреждение попадет под застройку, появились еще летом, но адресный список стартовых площадок появился только в сентябре. До последнего времени о конкретных предписаниях для реабилитационного центра не было известно, в связи с чем местные депутаты и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин направили ряд запросов в различные инстанции.
По информации
муниципального депутата Северного Измайлово Екатерины Силаевой, сотрудники центра должны освободить помещения до 12 февраля. По словам
Митрохина, никакой компенсации детям не предлагают.
В открытом письме
президенту Владимиру Путину по поводу ситуации вокруг центра уточняется, что во владении 12 находится отделение для круглосуточного пребывания детей с аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью, нарушениями слуха, бронхиальной астмой, болезнями эндокринной и нервной системы.
Данное отделение, согласно письму, собираются перевести в другое здание, принадлежащее центру, по адресу: 16-я Парковая улица, дом 4. Это здание школы 1950-60-х годов постройки, которое "абсолютно не адаптировано" для детей с указанными заболеваниями. Стационар во владении 12, напротив, оборудован специально для детей младшего возраста и благоустроен, в последние годы там периодически проходил ремонт. Кроме того, здание находится вблизи Измайловского лесопарка.
В декабре Сергей Митрохин попросил мэра Москвы исключить реабилитационный центр из списка стартовых площадок. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович направил ходатайство с такой же просьбой главе департамента градостроительной политики Сергею Левкину, который координирует программу реновации. Активисты призывают выходить на пикеты против сноса реабилитационного центра.