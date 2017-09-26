Реабилитационный центр для детей-инвалидов на востоке Москвы попал в список площадок для застройки по реновации Рубрики: Общество

РЦ Солнечный круг



Слухи о том, что учреждение попадет под застройку, появились еще летом, но адресный список стартовых площадок появился только в сентябре. До последнего времени о конкретных предписаниях для реабилитационного центра не было известно, в связи с чем местные депутаты и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин направили ряд запросов в различные инстанции.



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В открытом



Данное отделение, согласно письму, собираются перевести в другое здание, принадлежащее центру, по адресу: 16-я Парковая улица, дом 4. Это здание школы 1950-60-х годов постройки, которое "абсолютно не адаптировано" для детей с указанными заболеваниями. Стационар во владении 12, напротив, оборудован специально для детей младшего возраста и благоустроен, в последние годы там периодически проходил ремонт. Кроме того, здание находится вблизи Измайловского лесопарка.



В декабре Сергей Митрохин попросил мэра Москвы исключить реабилитационный центр из списка стартовых площадок. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович направил ходатайство с такой же просьбой главе департамента градостроительной политики Сергею Левкину, который координирует программу реновации. Активисты призывают выходить на пикеты против сноса реабилитационного центра.



Московские активисты добиваются исключения реабилитационного центра для детей-инвалидов из списка стартовых площадок, где планируется строить дома для волнового переселения по реновации. Центр "Солнечный круг" расположен на 16-й Парковой улице, владение 12 в Восточном округе столицы. Этот адрес входит в официальный перечень стартовых площадок, опубликованный на сайте мэрии.Слухи о том, что учреждение попадет под застройку, появились еще летом, но адресный список стартовых площадок появился только в сентябре. До последнего времени о конкретных предписаниях для реабилитационного центра не было известно, в связи с чем местные депутаты и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин направили ряд запросов в различные инстанции.По информации муниципального депутата Северного Измайлово Екатерины Силаевой, сотрудники центра должны освободить помещения до 12 февраля. По словам Митрохина, никакой компенсации детям не предлагают.В открытом письме президенту Владимиру Путину по поводу ситуации вокруг центра уточняется, что во владении 12 находится отделение для круглосуточного пребывания детей с аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью, нарушениями слуха, бронхиальной астмой, болезнями эндокринной и нервной системы.Данное отделение, согласно письму, собираются перевести в другое здание, принадлежащее центру, по адресу: 16-я Парковая улица, дом 4. Это здание школы 1950-60-х годов постройки, которое "абсолютно не адаптировано" для детей с указанными заболеваниями. Стационар во владении 12, напротив, оборудован специально для детей младшего возраста и благоустроен, в последние годы там периодически проходил ремонт. Кроме того, здание находится вблизи Измайловского лесопарка.В декабре Сергей Митрохин попросил мэра Москвы исключить реабилитационный центр из списка стартовых площадок. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович направил ходатайство с такой же просьбой главе департамента градостроительной политики Сергею Левкину, который координирует программу реновации. Активисты призывают выходить на пикеты против сноса реабилитационного центра.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 сентября 2017 г. Опубликована карта стартовых площадок для строительства по программе реновации

Строительство стартовых домов и переселение в них жителей будет проходить в две волны. В первую включено 59 площадок, расположенных в девяти округах. На 12 площадках дома уже построены и введены в строй.

