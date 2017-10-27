Власти Москвы в преддверии нового мощного снегопада назвали худшие районы по уборке снега

25 января 2018 г. "Снег тоже припаркован": москвичи жалуются на заваленные сугробами платные парковки и обочины дорог

В соцсетях массово жалуются на качество уборки после прошедших снегопадов. Особенно горожане негодуют по поводу состояния платных парковок. В "Московском паркинге" заявили, что уборка парковок находится в ведении коммунальных служб, что вызвало новую волну возмущения.