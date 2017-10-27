Власти Москвы в преддверии нового мощного снегопада назвали худшие районы по уборке снега

Новый сильный снегопад ожидается в Москве в выходные и начале следующей недели. Об этом сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Гидрометцентр подтверждает данные. "С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8-10 см", - цитирует Бирюкова "Интерфакс"
.
По прогнозу Гидрометцентра
, в конце недели на фоне потепления ожидаются снегопады, метели, мокрый снег, усиление ветра, местами гололед и снежные заносы. Температура воздуха при этом повысится до минус 1 - плюс 1 градуса.
Бирюков заверил, что все городские службы работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями снегопада. Однако в ряде районов Москвы есть претензии к уборке снега. "Могу назвать районы Гольяново, Богородское, Измайловский Восточного округа. У нас сегодня также есть претензии к уборке ряда районов Северо-Восточного и Северо-Западного округов", - сказал заммэра.
Он не пояснил, чем вызвано плохое качество уборки в этих районах. При этом в интервью РИА "Новости"
Бирюков сообщал, что "службы городского хозяйства готовы ко всему" и имеют достаточное количество техники. "Наши московские регламенты позволяют вывести достаточно большое количество снегоуборочной техники и средств малой механизации, чтобы очистить дороги, тротуары и позволить горожанам свободно ходить по улицам", - заявил он.
Бирюков предупредил, что во время обильного снегопада в центре Москвы ради уборки могут перекрываться отдельные переулки, и призвал автомобилистов не мешать работе спецтехники. Он отметил, что на Садовом кольце можно увидеть, как автомобилисты в запрещенных местах въезжают на тротуары, чтобы "комфортно побывать в ресторане, в магазине".
"В это же время проходит техника, мы ей мешаем, она начинает обходить, чтобы потом вернуться технике на уборку, нужно сделать круг, участок остается не убран. Мы должны в городе относиться к тому, что это наш общий дом, и мы должны быть взаимовежливы", - сказал
заммэра.
Он также отметил, что Москва не намерена отказываться от противогололедных реагентов, "иначе будут травмы на тротуарах, ДТП на дорогах". По его словам, на столичных улицах применяются экологически безопасные реагенты, прошедшие все необходимые экспертизы. С учетом множества переходов температуры через нулевую отметку тротуары также обрабатывают мелкогравийной крошкой.
Между тем москвичи в соцсетях продолжают жаловаться на реагенты и на технологию их применения. На многочисленных фотографиях видно, что реагенты разбрасываются хаотично, порой - целыми кучками.Академический район
Замоскворечье
Басманный район
"Сегодня [26.01] поверх ледяных наростов просто разбросали комья реагента, видимо, в надежде, что само растает", - говорится в комментарии к посту.Гагаринский район
На сайте Change.org
идет сбор подписей под петицией за запрет жидких реагентов на дорогах Москвы и Подмосковья. За неполную неделю ее поддержали более 12 тысяч человек. Владельцы собак утверждают, что реагенты обжигают питомцам лапы. Доходит и до увечий: так, москвичка рассказала
в Facebook, что ее собака попала под соляной поток от машины, разбрызгивающей реагенты вблизи тротуара, и лишилась зрения на одном глазу.
Горожане жалуются, что под "дождь" из химикатов попадают и люди. На Новом Арбате прохожие атаковали машину коммунальных служб, распылявшую реагенты людям в лицо. Водитель, по словам очевидцев, объяснил свои действия приказом руководства.