Коммунисты сорвали заседание депутатов Якиманки из-за референдума о памятнике Ленину, два человека пострадали

Заседание совета депутатов муниципального округа Якиманка, инициировавшего референдум о переносе памятника Ленину
с Калужской площади, обернулось противостоянием с противниками этого решения. Как рассказал в Facebook
глава округа Андрей Морев, перед заседанием, в повестке которого не было вопроса о памятнике Ленину, некие активисты устроили "шоу с плакатами", а затем "подтянулись "Коммунисты России" и попытались сорвать заседание".
По словам Морева, заседание пришлось прервать через 10 минут после начала. "Попытка депутатов покинуть место заседания была остановлена неизвестными людьми, которые физически перекрыли дорогу депутатам. В результате сложившейся толчеи пострадала житель района, которая упала", - сообщил глава муниципального округа.
Кроме того, пострадал депутат Дмитрий Максимов, об этом он сам рассказал "МБХ медиа"
. В сообщении говорится, что группа людей во главе с лидером "Коммунистов России" и кандидатом в президенты РФ Максимом Сурайкиным заблокировала вход зал и потребовала немедленно отменить решение о проведении референдума по памятнику Ленину.
Когда Максимов попытался выйти, его ударили по голове. Депутат получил черепно-мозговую травму, но отказался от госпитализации. "Немного охладили головы "иванов не помнящих родства", - прокомментировал
акцию "Коммунистов России" заместитель председателя ЦК партии Ярослав Сидоров.
По словам Морева, заседание пришлось провести в закрытом формате, "при этом неизвестные пытались выломать дверь в служебное помещение". Затем депутаты еще около 30 минут не могли покинуть зал, пока не приехала полиция. В интервью радиостанции "Говорит Москва"
Морев подчеркнул, что депутаты Якиманки инициировали референдум не о сносе, а о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон". "Ни о каком разрушении исторического памятника речи не идет", - сказал он.
Сурайкин в свою очередь назвал "неофашизмом" инициативу "о сносе памятника Ленину". "Огромное количество ветеранов пришло, пенсионеров, которые считают, что это просто плевок им в душу. И мы потребовали от депутатов снять этот вопрос с повестки дня и вообще извиниться перед людьми", - сказал он в беседе с радиостанцией. Лидер партии также заявил, что депутаты "повели себя абсолютно хамски, заперлись в кабинете, отказались людям отвечать на вопросы. И даже не пустили одного из своих коллег, депутата, которая оказывала в этот момент медицинскую помощь бабушке".
Морев пояснил, что депутат Наталия Кузенкова, о которой идет речь, не смогла попасть в помещение "из-за угрозы для депутатов". "При этом Кузенкова написала заявление на совет, что, видимо, мы не допустили ее на голосование. Но я лично с ней говорил, что слышно на записи совета. И она согласилась, что существует угроза для депутатов", - написал глава муниципального округа.
Сама Кузенкова - единственная представительница партии "Единая Россия" в совете депутатов Якиманки - написала
на своей странице, что принятые без ее участия решения незаконны и, "однозначно, должны быть отменены". Глава "Коммунистов России" в свою очередь сообщил, что партия начала сбор подписей о роспуске муниципального совета депутатов Якиманки.
Напомним, депутаты Якиманки планировали провести референдум в день выборов президента 18 марта. На голосование выносится шесть вопросов, в том числе о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк искусств "Музеон", об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в сквере Каримова и об ограничении высотности застройки в районе 30 метрами.
Инициатива вызвала резонанс, представители левых сил по традиции выступили против. Замоскворецкая районная прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение о референдуме незаконным и отменить
. Глава округа назвал такую реакцию ожидаемой, и отметил, что депутаты намерены отстаивать право на референдум.
По словам Морева, в прокуратуре оспаривают только четыре вопроса, "но делают вывод, что референдум нужно вообще отменить, что, согласитесь, странно". Из этого я также делаю вывод, что это направлено на дискредитацию самого механизма референдумов в городе", - сказал Морев РИА "Новости"
.
Он отметил, что референдумы были инициированы в пяти районах, "и во всех пяти есть протесты прокуратуры или решения судов об отмене решения советов. Соответственно, это не имеет никакого отношения ни к памятникам, ни к чему - просто их хотят отменить".