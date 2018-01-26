Коммунисты сорвали заседание депутатов Якиманки из-за референдума о памятнике Ленину, два человека пострадали

30 января 2018 г. Прокуратура потребовала признать незаконным и отменить решение о референдуме в районе Якиманка

В заявлении прокуратуры говорится, что решение совета депутатов противоречит федеральному и городскому законодательству, предложенные вопросы не относятся к вопросам местного значения, а потому референдум не будет иметь правовых последствий.