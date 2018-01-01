Более тысячи автобусов в столице начинают работать без турникетов Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Теперь пассажиры смогут проходить во все двери, а оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов в салонах автобусов.



"По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути", — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.



По словам Ликсутова, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами.



"Вместе с тем мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", ‒ отметил Ликсутов.



В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства в таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М", отметили в ведомстве.



При этом на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.



В перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления: маршруты, обеспечивающие внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.



Ранее бестурникетная система действовала на всех десяти маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города. Около 1,1 тысячи автобусов, а также новые трамваи "Витязь-М" в Москве с 1 января 2018 года переходят на бестурникетную систему работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.Теперь пассажиры смогут проходить во все двери, а оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов в салонах автобусов."По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути", — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.По словам Ликсутова, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами."Вместе с тем мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", ‒ отметил Ликсутов.В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства в таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М", отметили в ведомстве.При этом на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.В перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления: маршруты, обеспечивающие внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.Ранее бестурникетная система действовала на всех десяти маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.



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