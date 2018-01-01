NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
января
pda
Поиск
Архив

Более тысячи автобусов в столице начинают работать без турникетов
1 января 2018 г. | Время публикации 12:07
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Около 1,1 тысячи автобусов, а также новые трамваи "Витязь-М" в Москве с 1 января 2018 года переходят на бестурникетную систему работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Теперь пассажиры смогут проходить во все двери, а оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов в салонах автобусов.

"По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути", — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами.

"Вместе с тем мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", ‒ отметил Ликсутов.

В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства в таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М", отметили в ведомстве.

При этом на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.

В перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления: маршруты, обеспечивающие внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

Ранее бестурникетная система действовала на всех десяти маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.01.2018   18:52
1
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 1 января 2018 г. // Последняя новость 13:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>