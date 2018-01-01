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В Москве при тушении пожара в жилом доме спасли трех человек
1 января 2018 г. | Время публикации 13:10
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Три человека спасены при тушении пожара в квартире жилого дома в Москве в понедельник, 1 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Возгорание на площади восемь квадратных метров произошло на восьмом этаже жилого дома по адресу Плавский проезд, дом 4.

"В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено 3 человека из горящей квартиры (всех спасенных передали медикам для осмотра) и еще 4 человека было выведено с верхних этажей в целях безопасности", — говорится в сообщении МЧС.

Пожар был ликвидирован в 9:58, добавили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.
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Понедельник, 1 января 2018 г. // Последняя новость 13:10
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