В Москве при тушении пожара в жилом доме спасли трех человек Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Возгорание на площади восемь квадратных метров произошло на восьмом этаже жилого дома по адресу Плавский проезд, дом 4.



"В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено 3 человека из горящей квартиры (всех спасенных передали медикам для осмотра) и еще 4 человека было выведено с верхних этажей в целях безопасности", — говорится в сообщении МЧС.



Пожар был ликвидирован в 9:58, добавили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало. Три человека спасены при тушении пожара в квартире жилого дома в Москве в понедельник, 1 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.Возгорание на площади восемь квадратных метров произошло на восьмом этаже жилого дома по адресу Плавский проезд, дом 4."В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено 3 человека из горящей квартиры (всех спасенных передали медикам для осмотра) и еще 4 человека было выведено с верхних этажей в целях безопасности", — говорится в сообщении МЧС.Пожар был ликвидирован в 9:58, добавили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.



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