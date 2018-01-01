В больницы Москвы за сутки поступили 23 человека с травмами от петард

D новогоднюю ночь в Москве при запуске петард пострадали более двадцати человек. Об этом "Интерфаксу"
в понедельник, 1 января, сообщил осведомленный источник.
"В течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных
районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске
петард", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, состояние большинства пострадавших оценивается, как
средней тяжести, угрозы жизни нет.
Источник добавил, что младшему из пострадавших - пять лет, старшему
-49.
Как сообщает "Пятый канал"
, среди пострадавших — семеро детей, самому младшему - 4 года. Также сообщается, что 44-летнему мужчине ампутировали палец на руке.