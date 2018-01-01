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В больницы Москвы за сутки поступили 23 человека с травмами от петард
1 января 2018 г. | Время публикации 10:28 | Последние изменения 10:35
Рубрики: Происшествия  
 
МЧС Москвы
D новогоднюю ночь в Москве при запуске петард пострадали более двадцати человек. Об этом "Интерфаксу" в понедельник, 1 января, сообщил осведомленный источник.

"В течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске петард", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Источник добавил, что младшему из пострадавших - пять лет, старшему -49.

Как сообщает "Пятый канал", среди пострадавших — семеро детей, самому младшему - 4 года. Также сообщается, что 44-летнему мужчине ампутировали палец на руке.
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Понедельник, 1 января 2018 г. // Последняя новость 13:10
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