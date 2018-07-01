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Неизвестный захватил заложника в магазине "Дикси" в центре Москвы
1 июля 2018 г. | Время публикации 13:09 | Последние изменения 13:36
Рубрики: Происшествия  
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В воскресенье днем неизвестный мужчина захватил заложника в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. По предварительным данным, в заложниках находится сотрудник магазина.

ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента передает, что на участке улицы на протяжении квартала, где находится магазин, ограничено движение: проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Проход по тротуару также запрещен.

Сейчас здание полностью оцеплено. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, скорая помощь и представители Следственного комитета РФ. Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Силовики принимают меры по задержанию злоумышленника.



"Пятый канал" передает, что мужчина с ножом набросился на людей, а затем стал угрожать продавцу, требуя 300 тысяч рублей. В помещении могут оставаться другие сотрудники и покупатели магазина.

Личность нападавшего пока не установлена. По неподтвержденным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.
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Воскресенье, 1 июля 2018 г. // Последняя новость 14:37
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