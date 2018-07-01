Неизвестный захватил заложника в магазине "Дикси" в центре Москвы

В воскресенье днем неизвестный мужчина захватил заложника в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в центре Москвы, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. По предварительным данным, в заложниках находится сотрудник магазина.
ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента передает, что на участке улицы на протяжении квартала, где находится магазин, ограничено движение: проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Проход по тротуару также запрещен.
Сейчас здание полностью оцеплено. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, скорая помощь и представители Следственного комитета РФ. Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Силовики принимают меры по задержанию злоумышленника.
"Пятый канал"
передает, что мужчина с ножом набросился на людей, а затем стал угрожать продавцу, требуя 300 тысяч рублей. В помещении могут оставаться другие сотрудники и покупатели магазина.
Личность нападавшего пока не установлена. По неподтвержденным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.