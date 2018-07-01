

Неизвестный захватил заложника в магазине "Дикси" в центре Москвы Рубрики: Происшествия

© РИА Новости / Евгений Одиноков



ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента передает, что на участке улицы на протяжении квартала, где находится магазин, ограничено движение: проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Проход по тротуару также запрещен.



Сейчас здание полностью оцеплено. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, скорая помощь и представители Следственного комитета РФ. Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Силовики принимают меры по задержанию злоумышленника.



Мужчина с ножом захватил заложников в магазине Дикси в Москве pic.twitter.com/X6PExy8lVJ— Федот Ловчев (@efincasrank1974) 1 июля 2018 г.



передает, что мужчина с ножом набросился на людей, а затем стал угрожать продавцу, требуя 300 тысяч рублей. В помещении могут оставаться другие сотрудники и покупатели магазина.



Личность нападавшего пока не установлена. По неподтвержденным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье днем неизвестный мужчина захватил заложника в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. По предварительным данным, в заложниках находится сотрудник магазина.ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента передает, что на участке улицы на протяжении квартала, где находится магазин, ограничено движение: проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Проход по тротуару также запрещен.Сейчас здание полностью оцеплено. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, скорая помощь и представители Следственного комитета РФ. Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Силовики принимают меры по задержанию злоумышленника. "Пятый канал" передает, что мужчина с ножом набросился на людей, а затем стал угрожать продавцу, требуя 300 тысяч рублей. В помещении могут оставаться другие сотрудники и покупатели магазина.Личность нападавшего пока не установлена. По неподтвержденным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 1.07.2018 18:12 1 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00