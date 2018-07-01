

Синоптики пообещали москвичам грозу и сильный ветер в воскресенье днем Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Между тем накануне в столице был побит температурный рекорд года: базовая метеостанция на ВДНХ перед началом грозового ливня показала 30,6 градуса по Цельсию. Прежний максимум был зафиксирован 22 июня - 29,9 градуса. Впрочем, абсолютный рекорд дня, установленный еще в 1917 году (33,5 градуса), остался непревзойденным.



Пришедшая во второй половине дня гроза повалила в городе около двух десятков деревьев, были повреждены пять автомобилей. Среди местного населения и гостей столицы пострадавших не было, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций в МЧС также не зафиксировали. Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 1 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. Основной удар стихии ожидается в дневные часы: порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду, а при грозе - 20 метров в секунду.Между тем накануне в столице был побит температурный рекорд года: базовая метеостанция на ВДНХ перед началом грозового ливня показала 30,6 градуса по Цельсию. Прежний максимум был зафиксирован 22 июня - 29,9 градуса. Впрочем, абсолютный рекорд дня, установленный еще в 1917 году (33,5 градуса), остался непревзойденным.Пришедшая во второй половине дня гроза повалила в городе около двух десятков деревьев, были повреждены пять автомобилей. Среди местного населения и гостей столицы пострадавших не было, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций в МЧС также не зафиксировали.



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