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Синоптики пообещали москвичам грозу и сильный ветер в воскресенье днем
1 июля 2018 г. | Время публикации 09:21
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 1 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. Основной удар стихии ожидается в дневные часы: порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду, а при грозе - 20 метров в секунду.

Между тем накануне в столице был побит температурный рекорд года: базовая метеостанция на ВДНХ перед началом грозового ливня показала 30,6 градуса по Цельсию. Прежний максимум был зафиксирован 22 июня - 29,9 градуса. Впрочем, абсолютный рекорд дня, установленный еще в 1917 году (33,5 градуса), остался непревзойденным.

Пришедшая во второй половине дня гроза повалила в городе около двух десятков деревьев, были повреждены пять автомобилей. Среди местного населения и гостей столицы пострадавших не было, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций в МЧС также не зафиксировали.
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Воскресенье, 1 июля 2018 г. // Последняя новость 09:21
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