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Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в 5,5 раза
1 июля 2018 г. | Время публикации 10:46 | Последние изменения 12:04
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на воскресенье, 1 июля, измерительные станции зафиксировали значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе на востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Мосэкомониторинга.

Хуже всего ситуация обстояла в районе Новокосино, где превышение по сероводороду наблюдалось в течение всего дня, а к 23:00 достигло 5,5 ПДК вредного вещества.

Кроме того, по данным того же Мосэкомониторинга, почти двукратное превышение уровня сероводорода в ночь на 1 июля было зарегистрировано на станции в районе Кожухово.
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Воскресенье, 1 июля 2018 г. // Последняя новость 14:37
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