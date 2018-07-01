

Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в 5,5 раза Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Хуже всего ситуация обстояла в районе Новокосино, где превышение по сероводороду наблюдалось в течение всего дня, а к 23:00 достигло 5,5 ПДК вредного вещества.



Кроме того, по данным того же Мосэкомониторинга, почти двукратное превышение уровня сероводорода в ночь на 1 июля было зарегистрировано на станции в районе Кожухово. В ночь на воскресенье, 1 июля, измерительные станции зафиксировали значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе на востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Мосэкомониторинга.Хуже всего ситуация обстояла в районе Новокосино, где превышение по сероводороду наблюдалось в течение всего дня, а к 23:00 достигло 5,5 ПДК вредного вещества.Кроме того, по данным того же Мосэкомониторинга, почти двукратное превышение уровня сероводорода в ночь на 1 июля было зарегистрировано на станции в районе Кожухово.



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