NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
июля
pda
Поиск
Архив

Прохладная погода вернется в столичный регион на следующей неделе
1 июля 2018 г. | Время публикации 14:27 | Последние изменения 14:57
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Предстоящая неделя в столичном регионе будет прохладной и облачной, однако мощных ливней, как на выходных, не ожидается - осадки будут несильными и кратковременными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если на прошлой неделе у меня спрашивали, не приведет ли жара к повторению смога 2010 года, то на следующей неделе, думаю, появятся другие варианты - например, "когда вернется настоящее лето", - отметил собеседник агентства.

По его словам, ночные температуры на следующей неделе будут составлять около 12 градусов, а днем столбики термометров не будут подниматься выше 20 градусов. "Температура в среднем во второй половине недели будет около и на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее", - подчеркнул Вильфанд.

Он также добавил, что именно прохладная погода поспособствует тому, что в городе не будет дождей. "Сильные ливни связаны с жарой, например, такой, что была на прошлой неделе, когда к столичному региону подошел южный циклон", - цитирует агентство эксперта.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.07.2018   18:12
1
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 1 июля 2018 г. // Последняя новость 14:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>