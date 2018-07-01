

Прохладная погода вернется в столичный регион на следующей неделе Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Если на прошлой неделе у меня спрашивали, не приведет ли жара к повторению смога 2010 года, то на следующей неделе, думаю, появятся другие варианты - например, "когда вернется настоящее лето", - отметил собеседник агентства.



По его словам, ночные температуры на следующей неделе будут составлять около 12 градусов, а днем столбики термометров не будут подниматься выше 20 градусов. "Температура в среднем во второй половине недели будет около и на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее", - подчеркнул Вильфанд.



Он также добавил, что именно прохладная погода поспособствует тому, что в городе не будет дождей. "Сильные ливни связаны с жарой, например, такой, что была на прошлой неделе, когда к столичному региону подошел южный циклон", - цитирует агентство эксперта. Предстоящая неделя в столичном регионе будет прохладной и облачной, однако мощных ливней, как на выходных, не ожидается - осадки будут несильными и кратковременными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Если на прошлой неделе у меня спрашивали, не приведет ли жара к повторению смога 2010 года, то на следующей неделе, думаю, появятся другие варианты - например, "когда вернется настоящее лето", - отметил собеседник агентства.По его словам, ночные температуры на следующей неделе будут составлять около 12 градусов, а днем столбики термометров не будут подниматься выше 20 градусов. "Температура в среднем во второй половине недели будет около и на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее", - подчеркнул Вильфанд.Он также добавил, что именно прохладная погода поспособствует тому, что в городе не будет дождей. "Сильные ливни связаны с жарой, например, такой, что была на прошлой неделе, когда к столичному региону подошел южный циклон", - цитирует агентство эксперта.



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