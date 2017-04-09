Муниципальный депутат заподозрил мэрию Москвы в предвыборном благоустройстве дворов без конкурсов

Муниципальный депутат Серверного Измайлово Дмитрий Барановский заподозрил власти Москвы в проведении ускоренного благоустройства дворов без конкурсов, чтобы успеть к выборам мэра. На такие мысли депутата навело то, что работы в районе начались всего через неделю после их согласования местным самоуправлением.
"Подрядчики просто вышли на объекты и начали работать! Что-то я такого в нашей практике не припоминаю, - пишет Барановский в своем блоге
. - Я внимательно поискал конкурсы - ничего нет. <...> Да и когда они могли быть проведены, если мы работы согласовали только что?"
По мнению депутата, "сверху пришло указание провести благоустройство всех дворов до выборов мэра Москвы, которые пройдут в сентябре. Если сейчас проводить конкурсы, то до выборов ничего сделано не будет. А жителей нужно ублажить". Барановский поясняет, что проводить ремонт без конкурсов - коррупционное преступление.
"Ведь экономия с каждого проводимого в районе конкурса возвращается в район в тот же год и расходуется на благоустройство! Это значит, что район недосчитается миллионов рублей - ведь подрядчикам не нужно будет сбивать цены и выигрывать конкурсы, не правда ли? Значит, какие-то дворы останутся неблагоустроенными", - пишет муниципальный депутат.
Активисты нередко ловят компании на проведении различных работ до официального объявления конкурсов, но, пожалуй, самым скандальным за последнее время стало строительство дороги к элитной школе
в Хорошево-Мневниках, учрежденной женой главы Сбербанка Яной Греф. Работы начались в июле 2017 года, до проведения конкурса и общественных слушаний. Ради этого перекопали территорию двух домов на Карамышевской набережной, оформленную в собственность жителей.
Горожане вставали живым щитом перед техникой и блокировали въезд во дворы автомобилями, полиция задерживала протестующих. Задержание рабочих за отсутствие документов не помогало: они возвращались и снова запускали технику.
Власти Москвы строительство незаконной дороги "не заметили". В ноябре, когда она уже была готова, департамент строительства заявил, что разрешение на нее только оформляется.
По документам дорога должна вести не только к школе Грефов, но и к перинатальному центру и вообще служить жителям 75-го квартала Хорошево-Мневников. Однако на деле трасса является тупиковой и ведет только к школе. Строительство обошлось столичному бюджету почти в миллиард рублей. Конкурс оказался засекречен, дорогу строил зависящий от кредитов Сбербанка концерн "Крост", имеющий не лучшую репутацию среди переселенцев и дольщиков.