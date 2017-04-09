Муниципальный депутат заподозрил мэрию Москвы в предвыборном благоустройстве дворов без конкурсов

7 февраля 2018 г. "Самая дорогая и секретная": скандальная дорога к школе Грефов в Хорошево-Мневниках обошлась в миллиард рублей

Конкурс на строительство дороги был засекречен - для участия в нем требовалась "лицензия ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну". Дорога строилась без разрешительных документов по территории, принадлежащей жителям двух домов.