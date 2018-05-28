В Подмосковье загорелся еще один закрытый мусорный полигон, не исключен поджог

28 мая 2018 г. Дым от горящей свалки "Съяново" в Подмосковье опаснее выбросов с полигона "Ядрово", предупредил Гринпис

В Гринписе отметили, что последствия от нахождения в зоне воздействия дыма могут проявиться у людей примерно через пять лет. При горении свалки в легкие и бронхи попадает сажа и канцерогенные вещества, от бензопирена до тяжелых металлов.