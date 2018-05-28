В Подмосковье загорелся еще один закрытый мусорный полигон, не исключен поджог

Закрытый мусорный полигон "Часцы" загорелся в Одинцовском районе Подмосковья из-за возможного нарушения правил эксплуатации. В Часцовском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте
районной администрации.
Горение было зафиксировано в 6:20 утра 1 июня на десяти очагах по пять квадратных метров. На тушение открытого горения ушло несколько часов, в работах принимали участие семь пожарных расчетов, 50 единиц техники, в том числе инженерные силы и три вертолета.
При этом в оперативном штабе на месте ЧС "Интерфаксу"
отметили, что поливать очаги возгорания сверху водой неэффективно, так как они залегают на большой глубине. "Поливая их водой сверху, можно лишь спровоцировать усиление задымления. Решается вопрос о глубинном тушении", - рассказал источник. Тем не менее вертолеты сбросили на свалку уже 310 тонн воды, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов рассказал, что полигон пересыпают грунтом, чтобы ликвидировать тление и не допустить новых возгораний. "Инженерных сил для пересыпки достаточно, завезено 200 машин грунта. Работы будут вестись все выходные", - отметил чиновник.
В качестве основной причины пожара рассматривается человеческий фактор. "По предварительным данным штаба ЧС, на полигоне систематически нарушались правила эксплуатации полигона. Также проверяется информация о том, что на закрытую свалку отходы периодически продолжали свозить в обход всех норм и правил. "Правила пожарной безопасности и рекультивации там также могли не соблюдаться", - сказал источник "Интерфакса".
Кроме того, среди основных версий пожара рассматривается поджог. "Ведется расследование инцидента. Если будет установлено, что произошел поджог, то мы будем требовать жесткого наказания виновных", - сказал глава Одинцовского района. Роспотребнадзор направил к месту ЧП лабораторию для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В штабе ЧС заявили, что угрозы близлежащим домам нет.
Портал "Одинцово.инфо"
написал о масштабном задымлении на полигоне "Часцы" еще днем 31 мая. "Густой ядовитый смог распространяется на всю округу", - говорится в материале. А издание "Аргументы недели"
вечером того же дня сообщило, что якобы именно на полигоне "Часцы" сотрудники ФСБ по Московской области ожидали искусственного поджога.
Полигон "Часцы" был создан в 1974 году. Его площадь превышает 10 га, высота мусорных куч - несколько десятков метров, пишет РБК
. В 2013 году партия "Альянс зеленых" направила обращение в Генпрокуратуру в связи с приемом отходов в "Часцах". В конце 2016 года министр экологии Подмосковья Александр Коган сообщил о закрытии свалки, однако после этого местные жители продолжали жаловаться на ввоз мусора и резкий запах.
Минэкологии региона провело проверку и привлекло оператора полигона, ОАО "Одинцовское КХиБ", к административной ответственности за выявленные нарушения природоохранного и экологического законодательства. Однако фактов складирования отходов на теле полигона министерство не выявило.
После недавнего обострения мусорной проблемы в Московской области жители Одинцовского района пожаловались на участившиеся визиты мусоровозов. В конце марта полигон "Часцы" снова посетила инспекция с участием представителей Общественной палаты, жителей и депутатов. В ходе проверки чиновники заявили о предстоящей рекультивации полигона за федеральные средства и возможном создании зоны отдыха.
Напомним, 30 мая режим чрезвычайной ситуации ввели на закрытом полигоне "Съяново"
в Серпуховском районе Подмосковье, где тоже произошло возгорание. Экологи Гринпис России предупредили, что дым со свалки токсичнее выбросов
со скандального полигона "Ядрово" в Волоколамске, и последствия для здоровья от нахождения в его зоне могут проявиться спустя пять лет. Глава Серпухова возложил вину за происходящее на администрацию Серпуховского района и попросил следствие провести проверку в отношении должностных лиц.