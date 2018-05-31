Первая летняя ночь в этом году стала самой холодной с 1948 года Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В центре столицы, на станции Балчуг был перекрыт минимум температуры с 1948 года, он составил 6,5 градуса против прежнего 6,6 градуса. Самой холодной с 1948 года оказалась и ночь на территории МГУ, где воздух остыл до 5,5 градуса тепла. Самой холодной за последние 80 лет оказалась температура и на станции ТСХА - 4,5 градуса тепла.



В Подмосковье рекордно холодная ночь наблюдалась в Черустях, где было минус 1,7 градуса. До этого года минимальная температура воздуха 1 июня не была отрицательной ни на одной из метеостанций. Ночные холода наблюдались также в Истре и Волоколамске.



Между тем в выходные дни температура



В понедельник, 4 июня, также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Во вторник, 5 июня, с выходом очередного циклона с севера, временами будет идти дождь. Ночью 8-13 градусов, днем 17-22 градусов тепла. Первая летняя ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с 1948 года. Как сообщает Метеобюро Москвы и области , минимальная температура воздуха побила рекорд на ряде станций Москвы и Подмосковья.В центре столицы, на станции Балчуг был перекрыт минимум температуры с 1948 года, он составил 6,5 градуса против прежнего 6,6 градуса. Самой холодной с 1948 года оказалась и ночь на территории МГУ, где воздух остыл до 5,5 градуса тепла. Самой холодной за последние 80 лет оказалась температура и на станции ТСХА - 4,5 градуса тепла.В Подмосковье рекордно холодная ночь наблюдалась в Черустях, где было минус 1,7 градуса. До этого года минимальная температура воздуха 1 июня не была отрицательной ни на одной из метеостанций. Ночные холода наблюдались также в Истре и Волоколамске.Между тем в выходные дни температура начнет повышаться . В ночь на 2 июня ожидается 5-7 градусов в столице, 2-7 градусов по области, местами заморозки до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов в Москве и 17-22 градусов в Подмосковье. Осадков не ожидается. В воскресенье, 3 июня, ночью будет 11-13 градусов в столице и 8-13 градусов по области. Днем потеплеет до 23-25 градусов и 20-25 градусов тепла соответственно. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.В понедельник, 4 июня, также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Во вторник, 5 июня, с выходом очередного циклона с севера, временами будет идти дождь. Ночью 8-13 градусов, днем 17-22 градусов тепла.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 мая 2018 г. Летняя погода вернется в столицу в выходные

Ночь на 1 июня в регионе будет холодной, в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 11–14 градусов. А 2 июня температура нормализуется - до плюс 20 градусов и предварительно без осадков.

