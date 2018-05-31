NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
июня
pda
Поиск
Архив

Первая летняя ночь в этом году стала самой холодной с 1948 года
1 июня 2018 г. | Время публикации 12:20 | Последние изменения 13:05
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Первая летняя ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с 1948 года. Как сообщает Метеобюро Москвы и области, минимальная температура воздуха побила рекорд на ряде станций Москвы и Подмосковья.

В центре столицы, на станции Балчуг был перекрыт минимум температуры с 1948 года, он составил 6,5 градуса против прежнего 6,6 градуса. Самой холодной с 1948 года оказалась и ночь на территории МГУ, где воздух остыл до 5,5 градуса тепла. Самой холодной за последние 80 лет оказалась температура и на станции ТСХА - 4,5 градуса тепла.

В Подмосковье рекордно холодная ночь наблюдалась в Черустях, где было минус 1,7 градуса. До этого года минимальная температура воздуха 1 июня не была отрицательной ни на одной из метеостанций. Ночные холода наблюдались также в Истре и Волоколамске.

Между тем в выходные дни температура начнет повышаться. В ночь на 2 июня ожидается 5-7 градусов в столице, 2-7 градусов по области, местами заморозки до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов в Москве и 17-22 градусов в Подмосковье. Осадков не ожидается. В воскресенье, 3 июня, ночью будет 11-13 градусов в столице и 8-13 градусов по области. Днем потеплеет до 23-25 градусов и 20-25 градусов тепла соответственно. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 4 июня, также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Во вторник, 5 июня, с выходом очередного циклона с севера, временами будет идти дождь. Ночью 8-13 градусов, днем 17-22 градусов тепла.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Летняя погода вернется в столицу в выходные
31 мая 2018 г.
Летняя погода вернется в столицу в выходные
Ночь на 1 июня в регионе будет холодной, в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 11–14 градусов. А 2 июня температура нормализуется - до плюс 20 градусов и предварительно без осадков.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2018   17:16
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 1 июня 2018 г. // Последняя новость 17:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>