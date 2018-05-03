Власти Москвы подтвердили уничтожение деревьев в парке МГУ ради фан-зоны и возбудили дело

24 мая 2018 г. Студенты МГУ сообщили о разрушении вузовского парка при обустройстве футбольной фан-зоны

Строители фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах сломали исторический гранитный бордюр, входящий в предмет охраны парка МГУ, являющегося памятником садово-паркового искусства. Рабочие заявили, что гранит "старый и плохой".