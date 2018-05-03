Власти Москвы подтвердили уничтожение деревьев в парке МГУ ради фан-зоны и возбудили дело

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы возбудил административное дело по факту вырубки деревьев в парке МГУ ради фан-зоны чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в Telegram-канале
инициативной группы вуза со ссылкой на официальный ответ департамента.
Дело возбуждено по статьям 4.18 и 4.19 КоАП Москвы (повреждение зеленых насаждений и незаконное уничтожение зеленых насаждений). Они предусматривают максимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей. По данным экологической инспекции, прошедшей 2 и 7 мая, в парке МГУ уничтожено 10 деревьев и поросль, повреждено три дерева.
Кроме того, инспекторы обнаружили навалы стволов, поросли и ветвей, а также застали сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО" за переработкой порубочных остатков в щепу. Студенты МГУ и жители считают, что масштаб вырубок, обнаруженных инспекторами, занижен. По их мнению, рабочие успели переработать и вывезти большую часть срубленных деревьев до проверки.
Активисты намерены добиваться личной ответственности руководства ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО", префекта Западного административного округа Алексея Александрова и "Оргкомитета "Россия-2018", чьи представители ранее гарантировали студентам неприкосновенность зеленых насаждений в парке МГУ при размещении фан-зоны.
Напомним, в начале мая активисты сообщили о массовых вырубках в парке МГУ, известном как "Большой газон". Жители ближайших районов, муниципальные депутаты и представители вуза неоднократно останавливали неразрешенные работы и обращались в полицию. Рабочие объяснили, что подлесок и кустарники вырубаются по личному указанию префекта ЗАО Алексея Александрова для "защиты от маньяков"
гостей фан-зоны. Позже рабочие разворотили гранитные бордюры
в партере университета, входящие в предмет охраны парка МГУ на Воробьевых горах, который является памятником садово-паркового искусства.