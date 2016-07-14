Беспилотники и собаки-спасатели будут следить за порядком на столичных пляжах этим летом

Водоемы с местами для купания будут патрулироваться беспилотниками и волонтерами-кинологами со специально обученными собаками. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, квадрокоптеры смогут оперативно обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также нарушителей, которые разжигают костры в неположенных местах. Затем они будут передавать изображение на планшеты дежурным спасателям.
"На московских водоемах беспилотные летательные аппараты мы начинаем так широко использовать впервые. Первый беспилотник в тестовом режиме был запущен над акваторией Москвы-реки в 2017 году
. Эксперимент был признан успешным. Сегодня дроны помогают нам оценивать пожарную ситуацию в лесных массивах летом, с воздуха разыскивать потерявшихся в лесу грибников и во многом другом", — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
К патрулированию пляжей спасатели собираются также привлекать не менее 10 волонтеров-кинологов со специально обученными собаками. Дежурство будут нести собаки пород ньюфаундленд, леонбергер, лабрадор-ретривер и золотистый ретривер. Все животные прошли специальную подготовку, имеют кинологическую книжку спасателя, выносливы и обладают покладистым характером. Задействовать их планируют в выходные, когда желающих отдохнуть у воды особенно много. Они появятся в том числе на пляжах Строгинской поймы и на поисково-спасательной станции "Левобережная".
Между тем столице по-прежнему не хватает
разрешенных пляжей с купанием: большая часть травматизма происходит на несанкционированных пляжах и на тех водоемах, где купаться запрещено
. Для предотвращения таких случаев эксперты рекомендуют доработать стратегию патрулирования купальных зон, однако отучить горожан от купания в запрещенных местах не удается. Сами отдыхающие утверждают, что их куда больше беспокоит состояние пляжей и туалетов, а также нечастое присутствие спасателей.