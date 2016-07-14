Беспилотники и собаки-спасатели будут следить за порядком на столичных пляжах этим летом

1 августа 2017 г. Беспилотные дроны начнут "вещать с неба" отдыхающим на столичных водоемах

В этом году на Борисовских прудах и озере Белое испытают беспилотный аппарат, который будет предупреждать отдыхающих о необходимости соблюдения правил безопасности. В следующем году проект запустят в Строгинской пойме.