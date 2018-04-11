Официальный список кандидатов в мэры Москвы определится не позднее 13 июля

30 мая 2018 г. Митрохин и глава Тверского округа Москвы вышли в финал праймериз "Яблока" по выдвижению кандидата в мэры

Глава московского отделения "Яблока" незначительно опередил руководителя Тверского муниципального округа Якова Якубовича, поддерживаемого Максимом Кацем. В голосовании участвовал 21 кандидат, избирателями выступили как члены партии, так и не состоящие в ней.