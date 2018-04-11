Официальный список кандидатов в мэры Москвы определится не позднее 13 июля

Мосгордума впервые в своей истории соберется на пленарное заседание в выходной день - субботу, 2 июня, - чтобы официально назначить выборы мэра Москвы на 9 сентября. Об этом "Интерфаксу"
сообщил источник в столичном парламенте.
Информацию подтвердил на заседании Мосгордумы по госстроительству и местному
самоуправлению спикер парламента Алексей Шапошников. "Не видим смысла тянуть с принятием решения до следующей недели. Мы даем возможность всем политическим силам как можно раньше начать избирательную кампанию", - сказал он. После официального опубликования решения стартует предвыборная кампания.
По данным источника агентства, Мосгоризбирком начнет принимать документы на выдвижение с понедельника, 4 июня. До 2 июля кандидаты должны собрать подписи для прохождения муниципального фильтра, самовыдвиженцы также должны заручиться поддержкой избирателей.
В частности, кандидатов должны поддержать около 110 депутатов муниципальных образований Москвы (6%). Точное число Мосгоризбирком утвердит в течение трех дней со дня назначения выборов. Самовыдвиженцам нужно собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. Кандидатам от партий собирать подписи избирателей не требуется.
Решение о регистрации кандидатов в мэры Москвы либо об отказе в регистрации должно приниматься в течение 10 дней после приема документов. Документы можно подавать до 18:00 3 июля. Таким образом, список претендентов на кресло столичного градоначальника, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.
О намерении побороться за пост московского главы ранее заявили действующий мэр Сергей Собянин
, политик Дмитрий Гудков (он будет выдвигаться от партии "Гражданская инициатива"), глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин
, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин
, журналист Антон Красовский
.Кандидат от партии "Яблоко"
должен определиться после второго тура внутрипартийных праймериз в эти выходные. Борьба развернется между лидером московского отделения "Яблоко" Сергеем Митрохиным и главой Тверского муниципального округа Яковом Якубовчем, которого поддерживает Максим Кац. Идея проведения праймериз по выбору единого кандидата от демократических сил провалилась.
Наибольшую сложность для всех кандидатов, кроме Собянина, представляет муниципальный фильтр. Достаточным числом муниципальных депутатов для регистрации кандидата в мэры располагает лишь "Единая Россия". В конце 2017 года РБК писал, что секретарь московского отделения ЕР Андрей Метельский запретил однопартийцам давать подписи "либералам-белоленточникам"
. "Левада-Центр" оценил рейтинг потенциальных конкурентов Собянина на выборах в один процент
.