Заммэра Москвы назвал мифом и "страшным сном" платные парковки во дворах

Глава департамента транспорта Москвы, заммэра Максим Ликсутов назвал опасения по поводу возможного введения платной парковки во дворах "мифом, который я постоянно стараюсь опровергать". По его словам, такого вопроса "никогда даже не было в повестке".
Все, что касается регулирования парковки во дворах - установка шлагбаумов
, расширение или уменьшение зоны паркинга, - "это все решение местных жителей, мы к этому вообще никакого отношения не имеем", - сказал Ликсутов в интервью "Коммерсант FM"
.
"Но вопрос о том, чтобы в каком-то даже страшном сне вводить плату за парковку во дворах, со стороны правительства Москвы никогда не стоял, говорю вам официально. Даже не обсуждался", - заявил заммэра. Между тем создание платных парковок не исключено
во дворах домов, построенных по проекту реновации. По крайней мере, об этом год назад заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он говорил, что само существование паркингов возле новых жилых домов будет зависеть от того, готовы ли новоселы за них заплатить. "Собственность подразумевает не только преимущества, но и обязанности. Собственник должен позаботиться не только о том, что машину придется обслуживать и заправлять, но и парковать", - сказал Кузнецов, добавив, что гарантированных мест для жильцов не будет, это "лотерея".
По словам Ликсутова, на повестке не стоит и вопрос платного въезда в Москву. "На сегодняшнем этапе мы считаем, что наши усилия должны быть сосредоточены не на вопросе платности въезда или повышения стоимости владения машиной, мы должны дать достойную альтернативу личной машине. Но при этом выбор всегда должен быть у человека", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что у тех, кому комфортнее использовать личный автомобиль, "должна быть такая возможность". Если же человеку выгоднее ездить на общественном транспорте, "он должен быть готов, должен быть достойным для того, чтобы вас комфортно и быстро довезти до того места, куда вам нужно".
Кроме того, Ликсутов открестился от расширения зоны платной парковки в спальные районы. "Никакого расширения в спальные районы нет. Есть те места, которые являются точкой притяжения машин не жителей, а, условно говоря, прилегающих территорий. <...> Платит тот, кто приезжает в ближайший торговый центр либо офисное здание", - сказал Ликсутов. Если плату не взимать, "на места жителей встанут приезжие машины, что, конечно, ущемляет права тех, кто проживает в этом доме".
В конце 2016 года Ликсутов говорил, что точечное расширение зоны платной парковки в Москве будет продолжаться постоянно. Спустя год директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк заявил, что горожане массово просят
ввести платные парковки на отдельных участках улиц или возле домов. Муниципальные депутаты, в свою очередь, утверждают, что предложения по платным парковкам поступают не от жителей, а от чиновников.
В конце 2018 года в силу вступит закон об организации дорожного движения, позволяющий региональным властям вводить "временные ограничения или прекращение движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток". По мнению активистов, это позволит вводить платную парковку во дворах.