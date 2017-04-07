Заммэра Москвы назвал мифом и "страшным сном" платные парковки во дворах

15 января 2018 г. В департаменте транспорта пообещали не вводить платные парковки во дворах

Заммэра заявил, что вопрос платной парковки во дворах никогда не обсуждался и не выносился на обсуждение в столичном правительстве. При этом некоторые другие аналогичные высказывания привели к обратному результату.