

Крупный пожар повышенного ранга сложности тушат на складах в Мытищах Рубрики: Происшествия

Главное управление МЧС России по Московской области



В ангарах хранились строительные материалы и пластиковые панели. По данным источника ТАСС, территория принадлежит ООО "Агрокомбинат "Дзержинский". В 12:45 распространение огня удалось остановить.







Пожар на северо-востоке.#Пожар pic.twitter.com/7VpA1j3osM— Скоро Буду (@atikazavr) June 1, 2018



Очевидец рассказа радиостанции



"Там много всего - сайдинги, бумажная упаковка, плюс дырявые стены склада, плюс ветер, все моментально загорелось. <...> Буквально через 15 минут полыхало уже два склада", - рассказал мужчина. Он отметил, что эвакуация с места происшествия заняла у него 20 минут, и за это время пожарных он не видел. Два ангара со стройматериалами загорелись на Осташковском шоссе, владения 14-15 в Мытищах, площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС. Пожару присвоен второй ранг сложности, к тушению привлечены вертолеты Ка-32 и Ми-8 с водносливными устройствами.В ангарах хранились строительные материалы и пластиковые панели. По данным источника ТАСС, территория принадлежит ООО "Агрокомбинат "Дзержинский". В 12:45 распространение огня удалось остановить.Очевидец рассказа радиостанции "Говорит Москва" , что пожар начался с мусорного контейнера рядом со складом стройматериалов. "Рядом с одним из складов стоял мусорный контейнер, который, собственно, и загорелся. Потом там что-то взорвалось, стало перекидываться со склада на склад, всех начали эвакуировать", - сообщил он."Там много всего - сайдинги, бумажная упаковка, плюс дырявые стены склада, плюс ветер, все моментально загорелось. <...> Буквально через 15 минут полыхало уже два склада", - рассказал мужчина. Он отметил, что эвакуация с места происшествия заняла у него 20 минут, и за это время пожарных он не видел.



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