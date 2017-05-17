Жители юго-востока Москвы подали в суд на завод "Газпром нефти" в Капотне из-за недомоганий и запахов

17 мая 2017 г. В МЧС назвали неисправным датчик, отметивший 51-кратное превышение уровня сероводорода в Капотне

Ночью датчик Мосэкомониторинга зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в Капотне в 51,4 раза. Однако мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета превышения не обнаружили.