Жители юго-востока Москвы подали в суд на завод "Газпром нефти" в Капотне из-за недомоганий и запахов

Житель района Марьино Сергей Смирнов подал иск в Арбитражный суд Москвы против нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщила РБК
адвокат правозащиты "Открытой России" Оксана Опаренко, которая представляет интересы заявителей в суде. К исковому заявлению присоединились еще семь местных жителей.
В иске говорится о "явно выраженном химическом запахе", который наиболее сильно ощущается вблизи МНПЗ, в прилегающих жилых кварталах, а также в районе МКАД вблизи завода. Жители жалуются на регулярные головные боли, тошноту, частые простудные заболевания, аллергию. Истцы требуют прекратить производственную деятельность завода и возместить ущерб в 200 тысяч рублей.
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы считают, что воздействие на воздух оказывают "другие источники", а не МНПЗ. В частности, метеорологические условия "могут способствовать как рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, так и их накоплению", заявили в ведомстве. Жители также подали жалобы в прокуратуру, департамент природопользования и ФАС.