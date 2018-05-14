

Муниципальные депутаты Москвы выступили против "перекрестного голосования" на выборах мэра Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



В ближайшие дни советы депутатов Ломоносовского и Гагаринского муниципальных округов, а также округа Тропарево-Никулино внесут в Мосгордуму предложения по поводу отмены в Избирательном кодексе Москвы нормы о голосовании на выборах мэра за пределами города. Большинство в этих советах составляют оппозиционные депутаты.



Напомним, в мае был принят внесенный Сергеем Собяниным законопроект, который дает право столице создавать избирательные участки



Депутаты отмечают в пояснительной записке, что проект Сергея Собянина был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства. "Усугубляет ситуацию тот факт, что инициатором поправки выступил один из возможных кандидатов на пост мэра Москвы, поэтому инициатива может быть воспринята как попытка "изменения правил игры"",— пишут депутаты.



Кроме того, голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, "связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.



Между тем 17 мая Мособлдума приняла поправки областного избиркома в закон "О выборах губернатора Московской области", согласно которым жители области также смогут голосовать за пределами региона. Как заявил источник в администрации Московской области, планируется создать "не более 400 участков", в том числе на территории Новой Москвы.



Голосование на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области может пройти на одних и тех же участках, при этом бюллетени будут разных цветов, что обернется неудобствами для избирателей и членов комиссии. По словам экспертов, "столичные" участки могут быть созданы, к примеру, при ведомственных санаториях и пансионатах, в которых массово проживают московские избиратели, а участки для голосования избирателей из области - на крупных строительных объектах и в торговых центрах, на работе в которых задействованы жители Подмосковья. Несколько оппозиционных советов депутатов Москвы внесут в ближайшие дни в Мосгордуму законопроекты об отмене права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. Такие изменения были предложены мэром Москвы Сергеем Собяниным. У избирателей Подмосковья, которое вслед за столицей приняло поправки в закон "О выборах губернатора Московской области", также будет возможность проголосовать за пределами региона, пишет "Коммерсант" В ближайшие дни советы депутатов Ломоносовского и Гагаринского муниципальных округов, а также округа Тропарево-Никулино внесут в Мосгордуму предложения по поводу отмены в Избирательном кодексе Москвы нормы о голосовании на выборах мэра за пределами города. Большинство в этих советах составляют оппозиционные депутаты.Напомним, в мае был принят внесенный Сергеем Собяниным законопроект, который дает право столице создавать избирательные участки в других субъектах РФ . Против законопроекта выступили депутаты округа Раменки, инициировавшие законопроект об отмене этих поправок, а независимые депутаты нескольких районов Москвы намерены поддержать их своими законопроектами.Депутаты отмечают в пояснительной записке, что проект Сергея Собянина был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства. "Усугубляет ситуацию тот факт, что инициатором поправки выступил один из возможных кандидатов на пост мэра Москвы, поэтому инициатива может быть воспринята как попытка "изменения правил игры"",— пишут депутаты.Кроме того, голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, "связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.Между тем 17 мая Мособлдума приняла поправки областного избиркома в закон "О выборах губернатора Московской области", согласно которым жители области также смогут голосовать за пределами региона. Как заявил источник в администрации Московской области, планируется создать "не более 400 участков", в том числе на территории Новой Москвы.Голосование на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области может пройти на одних и тех же участках, при этом бюллетени будут разных цветов, что обернется неудобствами для избирателей и членов комиссии. По словам экспертов, "столичные" участки могут быть созданы, к примеру, при ведомственных санаториях и пансионатах, в которых массово проживают московские избиратели, а участки для голосования избирателей из области - на крупных строительных объектах и в торговых центрах, на работе в которых задействованы жители Подмосковья.



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