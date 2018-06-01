Погоду в Москве снова объявили опасной из-за ночных заморозков и вероятности пожаров Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Гидрометцентр России объявил на 2 июня желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за возможных заморозков и высокой вероятности пожаров. Желтый уровень погодной опасности действует в Московском регионе с 30 мая.



По уточненному прогнозу, в ночь на 2 июня в Москве похолодает до 5 градусов, а в Подмосковье - местами до минус 1 градуса. Днем в субботу в столице и области температура повысится до 20-22 градусов, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 3 июня, ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 11-13, по области 8-13 градусов тепла, днем в Москве 23-25, по области 20-25 градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду.



Предыдущая статья

