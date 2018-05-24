Столичная мэрия согласовала правозащитный митинг против произвола силовиков 10 июня

30 мая 2018 г. Оппозиционеры подали заявку на проведение правозащитной акции 10 июня в центре Москвы

Уведомление подано по традиционному для оппозиции маршруту от станции метро "Пушкинская" по бульварам до проспекта Сахарова с последующим митингом. Целью акции является привлечение внимания к проблеме соблюдения прав человека.