Столичная мэрия согласовала правозащитный митинг против произвола силовиков 10 июня

Столичные власти согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова 10 июня. Как сообщил "Интерфаксу"
один из организаторов акции, правозащитник Лев Пономарев, заявленное количество участников акции составит до 10 тысяч человек. Начало сбора участников - 12:00, митинг состоится с 13:00 до 15:00.
"Мы подавали по традиционному маршруту
- шествие по внутренней стороне Бульварного кольца и митинг на Сахарова, нам согласовали митинг на улице Маши Порываевой - проспекте Сахарова, там же, где был митинг в защиту "Телеграма", - сказал Пономарев.
По его словам, основная идея митинга - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти, дел за репосты, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний активистов.
Митинг поддержали руководители партии "Яблоко", движений ПАРНАС и "Гражданская инициатива". В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая. В соответствии с заявкой на митинг, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.