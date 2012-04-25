

Застройщик снес целый квартал исторических зданий напротив Кремля Рубрики: Архитектура

Global Look Press



По его словам, от семи зданий остались только фасады: это особняк княгини Н.Л. Оболенской 1817 года постройки, усадьба Якова Сивова 1821 года, жилой дом первой трети 19 века, дом архитектора Петрова второй половины 19 века и дом начала 20 века. Полностью снесен дом архитектора Елиева 1885 года постройки, являющийся ценным градоформирующим объектом, хотя снос таких зданий запрещен. Теперь на его месте строительные бытовки.











По словам Новичкова, дома находились в разной степени сохранности. Большую часть построек пытались снести еще при бывшем мэре Москвы ради строительства элитного жилого и развлекательного комплекса, но работы были заморожены. Все это время здания были заброшенными, у некоторых не было кровли и перекрытий.



Градозащитник отмечает, что столичные власти могли настоять на восстановлении особняков, но не сделали этого. "Как результат, в настоящий момент на стройплощадке работают экскаваторы, которые сгружают обломки в мусорные контейнеры. От зданий остались лишь парадные фасады, а вместо двух- и трехэтажных объектов возведут шестиэтажные", - пишет Новичков.



Застройщиком участка является структура Capital Group ООО "Международный парк развлечений и туризма". Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки в 2016 году. В мэрии тогда сообщили, что в районе Софийской набережной построят малоэтажный многофункциональный комплекс из нескольких зданий. При этом отмечалось, что туда войдут существующие памятники архитектуры, которые Застройщик Золотого острова напротив Кремля снес целый квартал с историческими зданиями 19 века в границах Софийской набережной, Болотной площади и Фалеевского переулка. Об этом сообщает в Facebook координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков.По его словам, от семи зданий остались только фасады: это особняк княгини Н.Л. Оболенской 1817 года постройки, усадьба Якова Сивова 1821 года, жилой дом первой трети 19 века, дом архитектора Петрова второй половины 19 века и дом начала 20 века. Полностью снесен дом архитектора Елиева 1885 года постройки, являющийся ценным градоформирующим объектом, хотя снос таких зданий запрещен. Теперь на его месте строительные бытовки.По словам Новичкова, дома находились в разной степени сохранности. Большую часть построек пытались снести еще при бывшем мэре Москвы ради строительства элитного жилого и развлекательного комплекса, но работы были заморожены. Все это время здания были заброшенными, у некоторых не было кровли и перекрытий.Градозащитник отмечает, что столичные власти могли настоять на восстановлении особняков, но не сделали этого. "Как результат, в настоящий момент на стройплощадке работают экскаваторы, которые сгружают обломки в мусорные контейнеры. От зданий остались лишь парадные фасады, а вместо двух- и трехэтажных объектов возведут шестиэтажные", - пишет Новичков.Застройщиком участка является структура Capital Group ООО "Международный парк развлечений и туризма". Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки в 2016 году. В мэрии тогда сообщили, что в районе Софийской набережной построят малоэтажный многофункциональный комплекс из нескольких зданий. При этом отмечалось, что туда войдут существующие памятники архитектуры, которые сохранят и отреставрируют



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