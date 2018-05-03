Новый терминал В презентовали в аэропорту "Шереметьево"

В аэропорту Шереметьево прошла презентация терминала В, построенного к чемпионату мира по футболу-2018. Как сообщает корреспондент агентства "Москва"
, цитируя губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря новому терминалу аэропорт перевезет 45 миллионов человек, или на 5 миллионов человек больше, чем в прошлом году.
Общая площадь нового пассажирского терминала B аэропорта Шереметьево составляет 110,5 тысяч квадратных метров, пропускная способность - 20 миллионов пассажиров в год. Архитектурно-планировочное решение выполнено в эстетике русского конструктивизма. Терминал B предназначен для обслуживания внутренних рейсов и построен в рамках подготовки аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года.
В терминал В можно попасть, воспользовавшись межтерминальным переходом
с пассажирским и багажным тоннелями, проложенными под летным полем. Время в пути между станциями "Шереметьево 1" (новый терминал B) и "Шереметьево 2" (терминалы D, E, F) составит четыре минуты, включая время ожидания состава. На период проведения ЧМ-2018 в терминале B будут организованы специальные фан-зоны с трансляцией матчей. Первый рейс из терминала В был отправлен 3 мая.
В терминале 64 стойки регистрации, включая 16 с возможностью самостоятельной сдачи багажа. Зал прилета украшает масштабный графический портрет Владимира Маяковского работы Эля Лисицкого. Акцент в интерьерах терминала В сделан на "живые" цифровые панели - крупноформатные дисплеи, на которых транслируются виды России, балетные постановки, музейные экспозиции и так далее.