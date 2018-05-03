Новый терминал В презентовали в аэропорту "Шереметьево"

3 мая 2018 г. Новый терминал с подземным поездом открылся в аэропорту "Шереметьево"

Из нового терминала B будут летать рейсы в Воронеж, Ставрополь, Белгород и Сыктывкар. Сообщение между терминалами будет осуществляться с помощью автоматизированных поездов, отправляющихся каждые четыре минуты.