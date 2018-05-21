

Пользователям проката электросамокатов могут начать выдавать шлемы Рубрики: Общество

© РИА Новости /Виталий Белоусов



"Безусловно, мы переживаем, как будет складываться дорожно-транспортная ситуация в связи с тем, что появились электросамокаты. В реальности электросамокат развивает скорость до 40 км/ч. Однако у компаний аренды электросамокатов скорость занижена до 20 км/ч. Мы разговаривали с компанией по аренде электросамокатов, и они выразили готовность понизить скорость, если решат, что это небезопасно. Кроме того, разрабатывается вопрос о выдаче шлема при аренде самоката. Протестировав его, я могу сказать то, что вещь великолепная. Что будет дальше - посмотрим. Пока рисков не видим, потому что у нас много велодорожек и зон для возможностей их использования", - заявил Коваленко.



Он отметил, что согласно законодательству на данный момент пользователи самокатов и электросамокатов приравниваются к пешеходам, однако в дальнейшем в правила дорожного движения могут быть внесены изменения. Напомним, прокат электросамокатов открылся 18 мая, на его открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Стоимость аренды самоката составит 100 рублей в час или 450 рублей в сутки (с 7:00 до 23:00). Самокаты будут оборудованы системой GPS для предотвращения краж. Идентификация пользователей осуществляется через мобильное приложение, деньги за использование самокатов будут списываться с привязанной к сервису банковской карты.



Между тем в первые дни старта проката блогер Илья Варламов обвинил сотрудников каршеринга "Делимобиль" Пользователям, арендующим электросамокаты в Москве, планируется выдавать защитные шлемы. Об этом сообщил в ходе круглого стола "Улицы Москвы: равные возможности и современные подходы" начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Виктор Коваленко. Его слова приводит агентство "Москва" "Безусловно, мы переживаем, как будет складываться дорожно-транспортная ситуация в связи с тем, что появились электросамокаты. В реальности электросамокат развивает скорость до 40 км/ч. Однако у компаний аренды электросамокатов скорость занижена до 20 км/ч. Мы разговаривали с компанией по аренде электросамокатов, и они выразили готовность понизить скорость, если решат, что это небезопасно. Кроме того, разрабатывается вопрос о выдаче шлема при аренде самоката. Протестировав его, я могу сказать то, что вещь великолепная. Что будет дальше - посмотрим. Пока рисков не видим, потому что у нас много велодорожек и зон для возможностей их использования", - заявил Коваленко.Он отметил, что согласно законодательству на данный момент пользователи самокатов и электросамокатов приравниваются к пешеходам, однако в дальнейшем в правила дорожного движения могут быть внесены изменения. Напомним, прокат электросамокатов открылся 18 мая, на его открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Стоимость аренды самоката составит 100 рублей в час или 450 рублей в сутки (с 7:00 до 23:00). Самокаты будут оборудованы системой GPS для предотвращения краж. Идентификация пользователей осуществляется через мобильное приложение, деньги за использование самокатов будут списываться с привязанной к сервису банковской карты.Между тем в первые дни старта проката блогер Илья Варламов обвинил сотрудников каршеринга "Делимобиль" в нападении при попытке воспользоваться сервисом аренды электросамокатов "Делисамокат". По его словам, программа аренды работает некорректно, выбрать работающий самокат непросто, а одного из блогеров, протестировавшего самокат, заподозрили в работе на конкурентов и начали угрожать задержанием.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 мая 2018 г. Блогер Варламов обвинил сотрудников "Делимобиля" в нападении при аренде электросамоката: ВИДЕО

По словам Варламова, программа аренды работает некорректно, а выбрать работающий самокат непросто. Одного из блогеров, протестировавшего самокат, заподозрили в работе на конкурентов, пригрозили задержанием и обвинили в конфликте.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 1.06.2018 10:36 4 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00