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В квартире химика на юго-западе столицы нашли целый склад радиоактивных веществ
1 июня 2018 г. | Время публикации 15:20 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Радиоактивный уран и радий, кислоты, токсичный яд и другие запрещенные химические реагенты обнаружены в квартире сотрудника компании-поставщика системного обеспечения на юго-западе Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, житель квартиры на улице Дмитрия Ульянова добровольно отдал сотрудникам спецслужб ряд запрещенных и радиоактивных веществ, в том числе уран, радий, толуол, ацетилхлорид, натриевую селитру, метанол, серную и соляную кислоты.

Как выяснилось, житель квартиры - химик по образованию, работающий в одной из российских компаний, поставляющих системное обеспечение банкам и компаниям госсектора. У него был изъят металлический контейнер, в котором предположительно хранится урановая руда весом около 150 грамм, а также четыре стеклянные емкости с желтым порошком весом один килограмм.

Квартира мужчины была обследована специалистами Федерального государственного унитарного предприятия "Радон", куда изъятые вещества были отправлены на временное хранение. По данному факту проводится проверка.
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