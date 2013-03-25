В квартире химика на юго-западе столицы нашли целый склад радиоактивных веществ

Радиоактивный уран и радий, кислоты, токсичный яд и другие запрещенные химические реагенты обнаружены в квартире сотрудника компании-поставщика системного обеспечения на юго-западе Москвы. Как сообщил "Интерфаксу"
информированный источник, житель квартиры на улице Дмитрия Ульянова добровольно отдал сотрудникам спецслужб ряд запрещенных и радиоактивных веществ, в том числе уран, радий, толуол, ацетилхлорид, натриевую селитру, метанол, серную и соляную кислоты.
Как выяснилось, житель квартиры - химик по образованию, работающий в одной из российских компаний, поставляющих системное обеспечение банкам и компаниям госсектора. У него был изъят металлический контейнер, в котором предположительно хранится урановая руда весом около 150 грамм, а также четыре стеклянные емкости с желтым порошком весом один килограмм.
Квартира мужчины была обследована специалистами Федерального государственного унитарного предприятия "Радон", куда изъятые вещества были отправлены на временное хранение. По данному факту проводится проверка.