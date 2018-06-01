Северный вестибюль станции метро "Спортивная" закрылся на ремонт до 8 июня

Северный вестибюль станции метро "Спортивная" Сокольнической линии закрыт до 8 июня из-за ремонта. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", для входа и выхода открыт южный вестибюль (выход к Проектируемому проезду номер 2309 и станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники"). В обычном режиме северный вестибюль возобновит работу 8 июня.
Уточняется, что временное закрытие вестибюля необходимо для замены напольного покрытия нижней площадки эскалаторного комплекса, которое невозможно провести во время движения пассажиров. Выбрать нужный маршрут в эти дни помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
"Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена mosmetro.ru", - добавили в пресс-службе.