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Северный вестибюль станции метро "Спортивная" закрылся на ремонт до 8 июня
1 июня 2018 г. | Время публикации 10:54 | Последние изменения 13:01
Рубрики: Метрополитен  
 
АГН "Москва" / Зыков Кирилл
Северный вестибюль станции метро "Спортивная" Сокольнической линии закрыт до 8 июня из-за ремонта. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", для входа и выхода открыт южный вестибюль (выход к Проектируемому проезду номер 2309 и станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники"). В обычном режиме северный вестибюль возобновит работу 8 июня.

Уточняется, что временное закрытие вестибюля необходимо для замены напольного покрытия нижней площадки эскалаторного комплекса, которое невозможно провести во время движения пассажиров. Выбрать нужный маршрут в эти дни помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена mosmetro.ru", - добавили в пресс-службе.
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